Четыре женских интимных страха, о которых мужчины не догадываются

Даже в самых доверительных отношениях есть место неуверенности, особенно если речь идет об интимной сфере. Есть моменты, о которых женщина не расскажет любимому мужчине, а иногда не признается и подругам. О самых частых женских страхах в постели нам рассказала психолог Мария Белан.

Вдруг мое тело не идеально?

Первым и самым очевидным страхом является физическое несовершенство. Мария:

«Каждая женщина очень оценивающе смотрит на свою внешность, на свое тело. И редко, когда можно встретить женщину, которая довольна собой на все сто процентов. Она стесняется полностью раздеться, особенно при включенном свете».

Эксперт поясняет — необходимо помнить, что мужчина влюбляется глазами и, если он выбрал вас, то выбрал со всеми вашими несовершенствами. Расслабление и получение удовольствия от близости — вот то, к чему стоит стремиться. Мария также советует поработать над любовью к себе и самооценкой с психологом. Потому что страхи оказываются всегда глубже того, что на поверхности.

Вдруг, я не такая опытная, как он думает или хочет?

Каждой женщине хочется сразу произвести впечатление своим опытом, своим умением доставить удовольствие. Здесь и появляется страх показаться неопытной. Лучше быть открытой и честной и сказать о том, что что-то вы не умеете, но хотели бы попробовать, например. Это еще больше даст партнеру простора для фантазий.

У нас отношения, основанные только на сексе?

Кажется, что ему может не понравится секс? А что еще хуже — ему только он и нужен в ваших отношениях? Мария:

«Если изначально один из партнеров нашел себе пару для того, чтобы удовлетворить свою сексуальную потребность, то скорее всего, женщина будет бояться, что их так называемые отношения могут держаться только на этом».

Поэтому необходимо всегда фокусироваться на себе — что нужно мне? Правда ли я сама тоже хочу только секса? Если мне хочется продолжения отношений, а партнер не готов, то почему я в этих отношениях?

А если вдруг я забеременею?

Если в паре незащищенный секс, то тогда, конечно, появляется страх беременности и заболеваний. В первую очередь потому что есть неуверенность в партнере. Очень важно обсудить этот вопрос открыто с партнером, а женщине самой пользоваться контрацептивами (таблетки, спирали, крема и тд). Помните, что кроме вас никто не позаботится о вашем здоровье.