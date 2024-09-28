«Вышла замуж за урода». Почему красивые женщины выбирают некрасивых мужчин

Певица Лана Дель Рей (настоящее имя — Элизабет Грант) сыграла тайную свадьбу со своим избранником, 56-летним охотником на аллигаторов Джереми Дюфреном. Выбор 39-летней артистки разочаровал ее поклонников, потому что они считают, что она достойна большего. Дюфрена же по обе стороны океана называли «скуфом» и «уродом». Однако, судя по всему, комментарии фанатов никак не мешают счастью певицы. Что известно о женихе Ланы Дель Рей и мнение психолога о том, почему красавицы выбирают «чудовищ», — в материале «Вечерней Москвы».

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Кто такой Джереми Дюфрен

Дюфрен работает в Луизиане в компании Arthur's Air Boat Tours. Он возит туристов по болотам на лодке на воздушной подушке, чтобы показать им местную фауну и особенно аллигаторов. Именно на работе он познакомился со своей будущей супругой, но это произошло еще пять лет назад: в 2019 году Дель Рей нашла и забронировала тур перед концертом. Известно, что клиентами Дюфрена были и многие другие знаменитости — например, Кейт Хадсон, Эмма Робертс и Глен Пауэлл.

Мужчина уже был женат, у него есть трое детей. Для Дель Рей же это первый брак. Источник Daily Mail рассказывал, что поначалу друзья певицы беспокоились из-за ее выбора: боялись, что Дюфрен может ее использовать. Но потом они поняли, что у него и без помощи избранницы прибыльный бизнес. Кроме того, Дюфрен хорошо относится к артистке и «дает ей то, что она ищет в мужчине».

Официально об отношениях пары стало известно только в августе этого года, но до тех пор Дюфрена и Дель Рей несколько раз замечали вместе. Еще тогда поклонников шокировали возраст и внешний вид избранника певицы. Теперь же, когда их тайная свадьба стала достоянием общественности, пользователи Сети выражают надежду, что церемония — всего лишь часть съемок видеоклипа, потому что Дюфрен им кажется очень некрасивым, особенно по сравнению с Ланой Дель Рей.

Две помолвки без замужества

Для Дель Рей это первый брак, хотя шанс узаконить отношения у нее появлялся уже дважды. В 2020 году артистка познакомилась с кантри-певцом Клейтоном Джонсоном через приложение для свиданий. Роман развивался быстро, и в том же году избранник певицы сделал ей предложение. Однако до свадьбы дело так и не дошло.

Еще одна помолвка состоялась в 2023 году. Избранником Дель Рей стал музыкант Эван Виникер. Поклонники посчитали его «причудливым», но оценили кольцо, которое он подарил певице. Тем не менее свадьбу влюбленные так и не сыграли. Они расстались, по словам Дель Рей, из-за ее слишком «простого» дома в Лос-Анджелесе.

Почему красивые девушки встречаются с некрасивыми парнями

Врач-психотерапевт, психолог Евгений Фомин считает, что в первую очередь объяснением этому является любовь. В то же время когда партнер сильно старше своей избранницы, как в случае Дель Рей, у женщины происходит некоторый перенос на отцовскую фигуру.

— Для нее не закрыта какая-то история, например, она получала от папы недостаточно внимания, хотя всю жизнь пыталась этого добиться. В такой ситуации, с такой детской травмой недолюбленного ребенка женщина видит во взрослом мужчине своего папу и пытается через него реализовать потребности своего внутреннего ребенка, — объяснил эксперт.

В таких отношениях мужчина-«папа» любит, обожает, носит на руках, дарит подарки — делает все, что должен был делать отец. К тому же женщина может искать в разнице в возрасте, внешности, голосе, запахе, поведении своего избранника что-то, что будет напоминать ей о папе, отметил Фомин.

Психолог Артемий Сибирский добавил, что для многих мужчин их красота является не имеющим важности фактором, как и для многих женщин.

— Есть даже такая шутка: «Мужчина должен быть чуть красивее обезьяны». Я не могу сказать, что с этим полностью согласен, тем не менее многие женщины действительно не придают этому какого-то большого значения, — рассказал собеседник «ВМ».

Они довольствуются другим — внутренними качествами, которые важнее внешних данных. Для женщин имеет значение, насколько ее партнер ответственный, психологически и эмоционально зрелый, взрослый, делает ли свою избранницу счастливой. А красота в этом вопросе является всего лишь одним из факторов.