Психолог объяснил, почему многие не любят дни рождения

День рождения — это праздник, который каждый ребенок ждет с нетерпением, мечтая о торжестве, торт с любимой начинкой и, конечно, подарках. Однако с возрастом это событие может терять свою радость. Психолог Светлана Соколова описывает явление, известное как «синдром именинника», который может вызывать печальные чувства даже у тех, кто раньше искренне любил этот день.

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Взросление и осознание быстротечности времени могут вызывать негативные эмоции. Каждый день рождения напоминает о старении и, как следствие, о неизбежности смерти. Это осознание может превратить значимый праздник в грустное событие, особенно для тех, кто замечает изменения в своем внешнем виде.

Соколова подчеркивает, что многие люди начинают оценивать свои достижения и сравнивать их с ожиданиями. Приближаясь к определенным жизненным рубежам, таким как день рождения, они могут осознать, что не достигли тех целей, которые ставили перед собой. Это может вызвать чувство разочарования и печали, особенно когда разрыв между желаемым и реальным «Я» становится значительным.

Другая причина грусти может заключаться в ностальгии по детству. В детстве праздники организовывались взрослыми, и человек не нес ответственности за их проведение. С годами уходит легкость детских праздников, и растет осознание потерь близких, которые не могут разделить этот день. Психолог отмечает, что мысли о тех, кто ушел, могут обостряться в значимые моменты, усиливая чувство одиночества.

Кроме того, ожидания идеального праздника могут приводить к разочарованию. В будние дни люди легче воспринимают непредвиденные ситуации, тогда как в праздники стремятся к совершенству. Если что-то идет не так, это может вызвать особую досаду, так как в этот день хочется избегать негативных эмоций, подытоживает специалист в интервью Тульской службе новостей.

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