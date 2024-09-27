Эксперт объяснил повышение возраста деторождения

Женщины, ставящие карьеру в приоритет, личную жизнь откладывают на более поздний срок, сказала НСН Диана Леонтьева.

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Люди, намерено отказавшиеся от рождения детей, часто принимают такое решение на основе своих приоритетов и ценностей, сказала в пресс-центре НСН психолог Диана Леонтьева.

«Не нужно называть все отклонениями. Чайлдфри (намеренный отказ от деторождения) - это, скорее, осознанный выбор. Люди, идентифицирующие себя как чайлдфри, часто принимают такое решение на основе своих ценностей, жизненных обстоятельств, личных приоритетов. Часто это связано с желанием сосредоточиться на карьере. Сейчас часто женщины реализуются в карьере, чувствуют в этом потенциал. Такие женщины часто откладывают семейную жизнь на более поздний срок. Многие люди жаждут путешествовать, подтянуть свое материальное состояние, жаждут саморазвития. Люди считают это более значимым. На мой взгляд, такой осознанный выбор у осознанных зрелых людей верен, потому что нет ничего хуже, чем не желающий ребенка родитель рождает его по принуждению», - сказала собеседница НСН.

Ранее юрист семейного и наследственного права, профессиональный медиатор Мира Моисеева в пресс-центре НСН заявила, что закон о запрете пропаганды чайлдфри несет риски акушерскому сообществу, людям, которые когда-то оставили в Сети цифровые следы, а также раскачивает тревожность в обществе.