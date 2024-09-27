Эксперт рассказал о тревожных сигналах в поведении партнера

Если потенциальный партнер начинает игнорировать сообщения, это может быть симптомом гостинга, рассказал «Леди Mail» психолог Роман Цветков. По его словам, гостинг — это беспричинное и внезапное прекращение общения, что часто случается в романтических отношениях.

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Специалист объяснил, что нередко гостинг является манипуляцией, которую люди используют для достижения желаемого и усиления собственной значимости. Признаками такой манипуляции может быть игнорирование, когда человек просто перестает отвечать на сообщения. Не нужно пытаться найти проблему в себе, лучше отпустить ситуацию.

Также если человек добавил профиль или номер в черный список, это может быть гостингом, отметил психолог. Это может случиться неожиданно и без какой-либо причины.

«Если вас не удостоили даже минимальным объяснением, просто поймите, что никто не в ответе за поведение другого человека. Это выбор мужчины, который повел себя грубо и неуважительно», — подчеркнул Цветков.

Кроме того, если человек не приходит на назначенную встречу, не нужно продолжать с ним отношения, добавил эксперт. В случаях гостинга нужно бороться за свою самооценку, а не подвергаться манипуляциям, подытожил психолог.

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