Психолог рассказал, как уборка влияет на продуктивность

Павел Жавнеров заявил НСН, что в пространстве, где царит беспорядок и хаос, расшатывается психика.

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Для некоторых людей уборка может стать стрессом, для других же – лекарством от него, при этом продуктивность в пространстве без хаоса повышается у всех, заявил НСН клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Симуляторы уборки избавляют от стресса быстрее секса, сериалов, книг или шопинга. Ученые из Оксфорда провели масштабное исследование с участием 8700 геймеров. По результатам тестирования, эмоциональный подъем после подобных игр испытали более 70% участников эксперимента. Люди признались, что всего 15 минут игры улучшают настроение лучше, чем любое другое развлечение. Жавнеров уверен, что любая новая активность принесет такой же результат.

«К сожалению, все исследования спрашивают, стало ли вам лучше. Высока вероятность, что человек дает ответы, одобряемые в обществе. Если убираться виртуально каждый день, эффект был бы слабее с каждым разом. Просто любые новые вещи – это положительные эмоции, уровень стресса снижается. Если делать это регулярно, эффект будет снижаться. Это связано не именно с уборкой, а больше с развлечением», - объяснил он.

При этом психолог признал, что уборка в реальной жизни может уменьшить уровень стресса, так как избавляет пространство от хаоса.

«Чем больше хаоса вокруг, тем больше расфокус у мозга, больше становится расшатана психика. Именно поэтому у людей, которые находятся в пространстве, где все на своих местах, выше продуктивность, меньше что-то отвлекает. Любой хаос врывается в эмоциональную сферу, это повышает уровень стресса», - добавил Жавнеров.

Он дал советы тем, для кого сама уборка становится невероятным стрессом, предложив разделить все дела не несколько дней.

«Одни и те же вещи могут быть и стрессом, и теми вещами, которые снимают этот стресс. Если я люблю чистоту, то меня раздражает хаос и грязь, поэтому от уборки я получаю удовольствие. Если я спокойно отношусь к бардаку, а убираться надо, то для меня уборка будет стрессом. Если уборка необходима, надо сделать некий план, выбрать четкий день и время. Убирать нужно не всю квартиру сразу, а одну комнату. Дать простой вариант для психики: например, убраться до обеда в субботу в одной комнате. При этом можно включить любимую музыку, а после этого пойти куда-то вкусно позавтракать. Тогда никакого сопротивления не будет. Если вам лень, это значит, что для психики это очень большая задача», - рассказал собеседник НСН.

Спрос россиян на антистресс-игрушки подскочил на 21% с начала года, подсчитали аналитики компании "Платформа ОФД". По данным экспертов, медианная цена подобных игрушек в 2024 году составила 272 рубля, что на 11% ниже уровня прошлого года, передает «Радиоточка НСН».