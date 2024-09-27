Психолог дал совет, как поднять демографию в России

С молодыми людьми следует разговаривать на их языке, считает психолог Зара Арутюнян. Специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва» посоветовала привлечь «девочек с Патриков» и «тиктокеров» к демографическому вопросу. По ее мнению, в стране много хороших пиарщиков, но примитивная наружная реклама.

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«С ней надо говорить на ее языке. Скрипты надо искать. Вот тиктокерши, девочки с Патриков. Пусть их подкупят, чтобы они были беременные, чтобы они каждую минуту рассказывали, как у них растет животик, как она счастлива, что она будет мамочкой», — подчеркнула психолог.

Арутюнян отметила, что молодое поколение не привлекают изображения «здоровых теток, скуфов и румяненьких детей» на наружном рекламном щите. Специалист призналась, что чуть не зарыдала от контента, где изображены шестеро детей с такими родителями.

Ранее экономист Алексей Зубец посоветовал сделать многодетную семью в России видом бизнеса для повышения рождаемости. По мнению эксперта, сделать такие семьи нормой для общества можно только крупными деньгами. Задачу государства он обозначил как «покупать детей» у россиян для решения демографического вопроса.