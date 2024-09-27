Эксперт объяснил, как сделать жизнь на пенсии лучше

Многие уверены, что после выхода на пенсию жизнь буквально заканчивается. С этим сложно согласиться, учитывая активность современных пенсионеров и условия, которые создаются для них после окончания трудовой деятельности. Продюсер школы осознанности Марина Тушевская рассказала нам, как даже на пенсии стать примером для молодого поколения.

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Вспоминаем свои мечты

Выход на пенсию — прекрасная возможность не просто вспомнить, но и реализовать давно забытые желания!

«Пенсионеры нашего времени часто вынуждены были работать не там, где они хотели, а там, где платили. Между реализацией своих внутренних желаний и социальными благами выбирали последнее. Поэтому пенсию по праву можно назвать "вторым дыханием"», — поясняет Марина.

Если не на заслуженном отдыхе, то когда раскрывать свои возможности и реализовывать истинные желания?

Вспомните, чем вы по-настоящему любите заниматься? Может быть, шить или ухаживать за животными? Никогда не поздно пойти учиться, чтобы освоить новую профессию. Не ту, которая позволит прокормить семью и закроет финансовые потребности, а ту, что принесет радость и истинное удовольствие.

Настраиваем себя и не обесцениваем заслуги

Часто люди, которые на протяжении всей своей жизни усердно трудились, при выходе на пенсию жалуются на усталость и полное отсутствие сил. Да, внутренние резервы со временем истощаются, энергии с возрастом становится немного меньше, и тело начинает слушаться по-другому. По словам нашего эксперта, именно в этот момент важно внутренне себя настроить, чтобы не потерять интерес к жизни. А также вспомнить сколько знаний, экспертности, умений, навыков и мудрости накоплено за долгую жизнь. Не обесценивайте это. Ваш опыт для многих имеет значение и смысл.

Занимаемся своим здоровьем и начинаем вести здоровый образ жизни

Сегодняшние пенсионеры сильно отличаются от предыдущих поколений пожилых людей. Причина тому — высокий уровень развития медицины. Увеличивается продолжительность жизни. Многие люди, выходя на заслуженный отдых, полны сил и находятся в полном здравии. Если есть какие-то проблемы, связанные со здоровьем, то пенсия — самое время для того, чтобы их решить.

Марина:

«Активный образ жизни поможет сохранить энергию и предотвратить болезни. Скандинавская ходьба, йога, танцы — выбирайте занятия по душе».

Открываем новые горизонты

Появившееся с наступлением пенсии свободное время открывает новые горизонты. Пенсионеры могут реализоваться в своем прекрасном зрелом возрасте и фактически начать жизнь с чистого листа. Обычно дети уже выросли и живут отдельно, а ежемесячные выплаты, пусть даже скромные, закрывают базовые потребности. Если есть желание, можно организовать дополнительный доход и позволять себе гораздо больше. Всегда хотели мастерить из дерева, но не было времени? Организуйте мастерскую дома и продавайте изделия. Любите рисовать портреты? Делайте это на заказ. Вязали всю жизнь? Начинайте зарабатывать на свитерах и шапочках. Знаете языки? Станьте репетитором и обучайте детей. На пенсии есть возможность выбирать, с кем и в каком формате вы хотите заниматься.

Как говорит специалист, пенсия — это период, в котором можно реализовать свои истинные желания. А тем, кто сомневается и думает, что его время безвозвратно ушло, стоит напомнить о пенсионерах, которые только на заслуженном отдыхе обрели себя, любимое дело, заработали капитал и стали великолепным примером для родных и близких. В любом возрасте можно покорять любые вершины.