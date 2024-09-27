$92.41+0.02103.19-0.28
Почта

Все только начинается: как превратить пенсию в самый яркий этап в жизни

Многие уверены, что после выхода на пенсию жизнь буквально заканчивается. С этим сложно согласиться, учитывая активность современных пенсионеров и условия, которые создаются для них после окончания трудовой деятельности. Продюсер школы осознанности Марина Тушевская рассказала нам, как даже на пенсии стать примером для молодого поколения.

Эксперт объяснил, как сделать жизнь на пенсии лучше
© globallookpress

Вспоминаем свои мечты

Выход на пенсию — прекрасная возможность не просто вспомнить, но и реализовать давно забытые желания!

«Пенсионеры нашего времени часто вынуждены были работать не там, где они хотели, а там, где платили. Между реализацией своих внутренних желаний и социальными благами выбирали последнее. Поэтому пенсию по праву можно назвать "вторым дыханием"», — поясняет Марина.

Если не на заслуженном отдыхе, то когда раскрывать свои возможности и реализовывать истинные желания?

Вспомните, чем вы по-настоящему любите заниматься? Может быть, шить или ухаживать за животными? Никогда не поздно пойти учиться, чтобы освоить новую профессию. Не ту, которая позволит прокормить семью и закроет финансовые потребности, а ту, что принесет радость и истинное удовольствие.

Настраиваем себя и не обесцениваем заслуги

Часто люди, которые на протяжении всей своей жизни усердно трудились, при выходе на пенсию жалуются на усталость и полное отсутствие сил. Да, внутренние резервы со временем истощаются, энергии с возрастом становится немного меньше, и тело начинает слушаться по-другому. По словам нашего эксперта, именно в этот момент важно внутренне себя настроить, чтобы не потерять интерес к жизни. А также вспомнить сколько знаний, экспертности, умений, навыков и мудрости накоплено за долгую жизнь. Не обесценивайте это. Ваш опыт для многих имеет значение и смысл.

Занимаемся своим здоровьем и начинаем вести здоровый образ жизни

Сегодняшние пенсионеры сильно отличаются от предыдущих поколений пожилых людей. Причина тому — высокий уровень развития медицины. Увеличивается продолжительность жизни. Многие люди, выходя на заслуженный отдых, полны сил и находятся в полном здравии. Если есть какие-то проблемы, связанные со здоровьем, то пенсия — самое время для того, чтобы их решить.

Марина:

«Активный образ жизни поможет сохранить энергию и предотвратить болезни. Скандинавская ходьба, йога, танцы — выбирайте занятия по душе».

Открываем новые горизонты

Появившееся с наступлением пенсии свободное время открывает новые горизонты. Пенсионеры могут реализоваться в своем прекрасном зрелом возрасте и фактически начать жизнь с чистого листа. Обычно дети уже выросли и живут отдельно, а ежемесячные выплаты, пусть даже скромные, закрывают базовые потребности. Если есть желание, можно организовать дополнительный доход и позволять себе гораздо больше. Всегда хотели мастерить из дерева, но не было времени? Организуйте мастерскую дома и продавайте изделия. Любите рисовать портреты? Делайте это на заказ. Вязали всю жизнь? Начинайте зарабатывать на свитерах и шапочках. Знаете языки? Станьте репетитором и обучайте детей. На пенсии есть возможность выбирать, с кем и в каком формате вы хотите заниматься.

Как говорит специалист, пенсия — это период, в котором можно реализовать свои истинные желания. А тем, кто сомневается и думает, что его время безвозвратно ушло, стоит напомнить о пенсионерах, которые только на заслуженном отдыхе обрели себя, любимое дело, заработали капитал и стали великолепным примером для родных и близких. В любом возрасте можно покорять любые вершины.

«У одних жизнь после завершения карьеры идет медленно, а кто-то летит с такой скоростью, о которой в молодости даже и мечтать не смел. Подумайте об этом, дорогие пенсионеры, и живите ярко», — заключила Марина.
1