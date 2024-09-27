Психолог объяснил секрет популярности кота Крошика

Кот Крошик из Перми стал популярен, потому что его история вызывает у читателей искренние чувства. Люди наблюдают за похудением животного и переживают за кота, объяснила психолог Центра психолого-педагогической помощи Пермского государственного научно-исследовательского университета (ПГНИУ), доцент кафедры психологии развития кандидат психологических наук Лина Зарипова.

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«При обилии "серьезных" новостей появление такой живой истории привлекает внимание читателя. Это не рядовой эпизод про пушистого друга или только мем. Это путь и обстоятельства, которые вызывают целый комплекс чувств, так необходимых нам в буднях: умиление, интерес, сочувствие, симпатия», — рассказала Лина Зарипова в telegram-канале университета.

Она добавила, что история Крошика не окончена и читатели могут наблюдать за развитием событий. Такого же мнения придерживается руководитель аналитического отдела Западно-Уральского информационного центра Екатерина Ильиных. Она отметила, что СМИ создали целый сериал, где описывают каждый шаг помощи коту. Кроме этого, коты сами по себе популярны у читателей, добавила Ильиных.

Ученые посчитали, что на 27 сентября о Крошике опубликовано более 680 материалов в СМИ и социальных сетях в разных странах мира. Первый пост вышел 1 сентября, когда кота передали волонтерам приюта «Матроскин». Крошик тогда весил 17 килограммов. Ветеринары прописали ему лечение, чтобы кот похудел. Он стал заниматься на беговой дорожке и правильно питаться. А за похудением животного стал следить весь мир.