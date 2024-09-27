Психолог рассказал, как перестать «заедать» негативные эмоции

Большинство из нас едят больше или меньше, чтобы справиться с эмоциями. Это вполне реальная реакция, но в дальнейшем она может вызвать чувство стыда. Вы также можете начать себя ругать из-за этого. Так что же делать?

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«Эмоциональное переедание» — пищевое поведение, которое возникает в ответ на сложные эмоции. Исследования демонстрируют, что около 20% людей регулярно с этим сталкиваются. Особенно это касается подростков и женщин.

Для некоторых людей эмоциональное переедание — это просто привычка, которая сформировалась в раннем возрасте и сохранилась надолго. Однако на это могут влиять и другие факторы. Например, это усиление аппетита из-за воздействия стресса и сильных эмоций на организм. Повышают риск эмоционального переедания и повышенная импульсивность (необдуманное поведение), подверженность депрессии, склонность к размышлениям, трудности с управлением эмоциями.

Прежде всего, нужно понимать, что колебания в приёме пищи — это нормально. Но если вы хотите от этого избавиться, то вот что вы можете сделать.

Сначала уделите внимание достаточному количеству сна и регулярному питанию. После этого вы можете подумать, как лучше справляться с эмоциями и сигналами голода.

Важно не просто делить эмоции на плохие и хорошие, а различать, что именно вы сейчас ощущаете.

Ещё одна полезная стратегия — развитие интуитивного способа питания. Это значит, что вы должны уметь распознавать, понимать и реагировать на внутренние сигналы голода и сытости. Также интуитивное питание поощряет гибкость и размышления об удовольствии, которое мы получаем от еды и приёма пищи.

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