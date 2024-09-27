Психиатр развеял мифы об опасности просмотров коротких роликов

Врач-психиатр Михаил Баклушев рассказал о том, как просмотр коротких роликов влияет на нашу психику, может ли это привести к негативным последствиям и как сохранить здоровый баланс в потребляемой информации.

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По словам эксперта, никаких доказательств того, что информация из тысяч роликов, рилс и других источников «быстрой» информации в интернете может дать мозгу перегрузку.

«Начнем с того, что перегрузка мозга — это разговорное понятие и перегрузить его практически невозможно. Другое дело, что само стремление человека смотреть эти ролики является скорее прокрастинацией, что уже не очень хорошо. Проблема тут только в том, что человек тратит свою жизнь на это», — сказал врач в беседе с ОСН.

Баклушев напомнил о том, что человеческий мозг имеет очень большой потенциал работы, поэтому перегрузить его лишней информацией невозможно.

«Другое дело, что есть некое понятие многозадачности, когда человек берется сразу за несколько дел параллельно и в итоге ничего толком не успевает. Это некий стресс и он не связан с обилием информации. Это невозможность адаптироваться к смене деятельности и просто ощущение тревоги от того, что человек ничего не успевает», — объяснил он.

Кроме того, психиатр обратил внимание на книги, отметив, что если человек много читает, то он также не может перегрузить свой мозг информацией.

«Мозг устроен так, что он не пустит в себя что попало. Эти ролики мало запоминаются, мало анализируются. В нашем организме есть целая система, которая фокусирует внимание, и выделяет суть информации. Даже просто прогуливаясь по улице, постоянно меняющаяся картинка что-то откладывает в мозг, и мы потенциально можем вспомнить ее спустя 10-15 лет», — отметил специалист.

Он также добавил, что механизм фильтрации в мозге постоянно откидывает все лишнее и мозг избегает температурного взрыва благодаря тому, что много параметров работает на вход. Речь идет о слуховой и зрительной информации.

«Мы видим нашего знакомого: он во что-то одет, что-то говорит, но мозг получает самое главное, запоминает важную информацию, а остальное выкидывает. А ролики из соцсетей, по сути, не являются чем-то новым. Мозг справляется с ними легко», — подытожил Баклушев.

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