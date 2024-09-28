Что такое кармические отношения и как их обрести

Некоторые люди появляются в нашей жизни и уходят, не оставив следа, другие — становятся близкими и надолго западают в душу. Эзотерики считают, что нас друг с другом сводит кармическая связь: все встречи и знакомства подразделяются на категории, отличающиеся между собой степенью приближения и влияния на судьбу. О видах кармических отношений «Вечерней Москве» рассказала ясновидящая Кажетта.

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Дети

Дети — самые важные и близкие люди: через ребенка реализуется главный кармический долг человека. От родителей зависит, каким человеком вырастет их дочь или сын: они вкладывают в них понятия о мире, добре и зле, любви к ближнему, питают энергией и информацией ребенка до подросткового возраста, не получая ничего взамен.

Любимые люди

Не всегда это супруги. Иногда нас посылают друг другу в виде спутников жизни для того, чтобы мы поработали над кармой, это испытание для каждого. Любовь же истинная — награда, которую человек получает за кропотливую и успешную работу над прежними ошибками. Проявляется она в виде необъяснимого энергетического обмена между возлюбленными.

Отдавая энергию любимым, мы всегда получаем вдвое больше, даже если наша любовь невзаимна. Супруги нужны, чтобы научиться служить другому человеку. Брак — проверка многих душевных качеств: способности любить, сопереживать, принимать точку зрения другого человека и прислушиваться к ней. И если вы «служите» без расчета, душа становится сильнее и чище.

Родные (родители, братья, сестры)

Если взаимоотношения с родными складываются хорошо, вы чувствуете и поддерживаете друг друга — это знак того, что вашему роду послан большой подарок судьбы. Если же отношения «хромают на обе ноги» — сигнал, что пришло время отдавать карме накопленные долги. Если к вам обращается родственник с просьбой, вы должны сделать все, что от вас зависит.

Друзья

Это люди, к которым нас притягивает, в них мы чувствуем родство душ, между нами существует невидимая космическая связь. С другом нельзя строить взаимовыгодных отношений: только бескорыстная поддержка. Если вы оказываете другу услугу, а сами думаете, чем это может быть выгодно для вас, то вы не друзья.

Коллеги

Их присутствие в жизни происходит на условиях равноценного обмена, нежелательны личные взаимоотношения, связанные с сочувствием, с материальной поддержкой — только общие дела. Друзья и родные могут тоже работать с нами, но спрашивать по итогу с них нужно так же, как и с других, никаких поблажек и использования связей.

Знакомые

Если среди них больше всего представителей какой-то определенной профессии, то это знак — работайте именно по этой специальности. Знакомые могут быть очень близки по духу, хорошо к нам относиться, или, наоборот, быть негативно настроенными. В зависимости от этого мы и будем строить свои отношения с ними, не забывая, что эта категория все-таки достаточно далека от нас по закону кармических связей.

Прохожие

Если вы видите человека первый раз, прислушайтесь к своим ощущениям, интуиции. Не позволяйте чужой энергии подавлять ваши импульсы. Если интуиция молчит, основной способ взаимодействия с прохожим — равноценный обмен. Никогда не выплескивайте свой негатив на постороннего: он может ответить вам тем же, даже хуже, и при этом запустить цепную реакцию негативных выбросов, которая в итоге все равно дойдет до вас.

Хотите довериться попутчику в поезде? Это ошибка: рассказывая все про себя, мы впускаем энергию чужого человека в душу, не зная, что он может там натворить.

Остерегайтесь в доме случайных людей. После их визитов делайте влажную уборку, а после явно неприятных людей — дополнительно зажгите свечи, окурите дом можжевеловыми лапками — так нейтрализуется чуждая для дома энергия.

Карма условна

Кармические категории — деление условное. Не навешивайте друг на друга ярлыки, выстраивайте отношение к человеку в зависимости от того, какое место в вашей карме он занимает. Насколько человек близок и дорог, решать можете только вы.

Слушайте свое сердце.

Во взаимодействии с людьми всегда нужно слушать свою интуицию. Способности, которые принято считать экстрасенсорными, на самом деле есть у каждого человека, но в зачаточном состоянии. Однако их всегда достаточно для того, чтобы составить полноценное впечатление о человеке и понять, стоит ли впускать его в свою жизнь и какие отношения с ним устанавливать. Одного взгляда прямо в глаза порой достаточно, чтобы почувствовать определенную эмоцию к человеку, которая и станет ценной подсказкой. Совсем же не обращать внимания на внутренние ощущения и опираться только на слова и поступки человека, конечно, можно, но рано или поздно судьба все равно расставит все по своим местам.

Если вам на пути повстречается человек, который по каким-то неявным причинам будет сильно напоминать вам о ком-то из прошлого, то вы можете с полной уверенностью доверять своим внутренним ощущениям. Если вы испытываете по отношению к этому человеку отталкивающие эмоции и к вам возвращаются неприятные воспоминания, то, скорее всего, вам не стоит продолжать это знакомство. А если вы чувствуете определенное родство с человеком и наполняетесь позитивом в процессе общения, то будьте открыты и доброжелательны — ваше чутье вас не подведет.

Также определите тех людей, кто всегда подсказывает вам верные решения в тех или иных ситуациях. Такие советчики являются для вас своеобразными проводниками, они есть в жизни практически каждого человека. Обычно такими людьми являются родители, другие близкие родственники и многолетние друзья. Если вам тяжело составить мнение о человеке или найти решение той или иной проблемы, смело обращайтесь за подсказкой к советчикам.