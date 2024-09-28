Работодатели назвали пять сложностей работы с зумерами

С начала 2024 года более 276 тысяч представителей поколения Z ищут работу, однако многие опытные HR-специалисты проявляют осторожность в их трудоустройстве. Зумеры, как считают работодатели, часто демонстрируют инфантильность и высокие требования, что порой приводит к отказам в трудоустройстве, рассказали «Газете.Ru» Елизавета Леонтьева и Ксения Белоусова, основатели PR-агентства FAME.

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Тем не менее через десятилетие зумеры займут лидирующие позиции на рынке труда, и работодателям придется адаптировать свои процессы под новое поколение.

Первая сложность в работе с молодыми специалистами — особенное восприятие информации. Зумеры имеют склонность к клиповому мышлению, поэтому важно передавать информацию кратко и доступно.

«Для объяснения задач готовьтесь использовать инфографики, блок-схемы и презентации. Формулируйте их четко и разбивайте на подзадачи с установленными дедлайнами, которые лучше фиксировать заранее», — сказала Леонтьева.

Для успешной работы с зумерами важно наладить систему контроля — недостаточно просто обговорить задачу.

«В работе с молодой командой особенно важен онлайн-офис или CRM-система, где можно отслеживать выполнение задач и фиксировать стратегические цели компании», — отметила Белоусова.

Зумеры также быстро теряют интерес к работе, поэтому важно выявить сильные стороны каждого сотрудника и распределять задачи соответственно.

«При найме молодых сотрудников стоит проводить тесты для определения ключевых навыков. Без этого сложно организовать рабочие процессы», — объяснили эксперты.

Финансовая мотивация важна для зумеров, но не является единственным фактором — многие не готовы выходить на работу, которая не приносит удовольствия.

«Зумеры ценят рост и карьерные перспективы, поэтому работодателям приходится объяснять, как работа сотрудника влияет на успех компании», — рекомендовала Белоусова.

Также зумеры — эмоциональные личности, поэтому работодателям важно быть внимательными к их чувствам.

«Будьте готовы находить баланс между поддержкой и профессиональными ожиданиями, регулярно общаться с молодой командой, интересоваться настроением, решать вопросы тет-а-тет», — уточнила Леонтьева.

Работа с поколением Z требует от работодателей внимания к деталям и понимания их особенностей.

«Если правильно выстраивать взаимодействие, зумеры могут стать настоящими активами бизнеса, способными привести компанию к успеху», — резюмировали специалисты.

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