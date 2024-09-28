Как успешно совмещать карьеру и воспитание детей без чувства вины

Более половины российских родителей испытывают постоянный стресс из-за необходимости соблюдать баланс между трудовыми задачами и семейными обязанностями по воспитанию детей. А 38 процентов россиян испытывают чувство вины за недостаточное внимание к детям. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога, специалиста по психосоматике и онкопсихологии Евгении Березы, как успешно совмещать карьеру и воспитание детей без стресса и чувства вины.

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Почему развивается стресс и чувство вины

По ее словам, более половины российских родителей испытывают постоянный стресс из-за необходимости соблюдать баланс между трудовыми задачами и семейными обязанностями по воспитанию детей, потому что им с детства прививалось чувство повышенной ответственности.

— Некоторое время назад вдоль известного загородного шоссе стояли билборды с социальной рекламой, на которой было фото чудесного мальчика с вязальными спицами и подписью «Похож на няню? Проводите больше времени с детьми!». Сколько родителей с неприятным ощущением отводили взгляд от этого билборда и старались больше не ездить этим маршрутом? Чувство вины никогда не рождается просто так из ниоткуда. Нам его прививают, навязывают, внушают с самого детства. «Ты должен, иначе…» или «из-за тебя Петя не смог то-то…», паттерны перевешенной ответственности окружают нас чуть ли не с рождения, — сказала она.

Эксперт отметила, что и дети могут прививать родителям чувство вины, чтобы было проще добиваться задуманного.

— Виноватым человеком намного проще управлять. Это такой волшебный крючок: виноват, значит, сделает как мне нужно. Отмечу, что дети — отличные психологи и тоже умеют играть на чувстве вины родителей, — сообщила Береза.

Первое, что нужно знать: чувство вины — деструктивно. Чувство ответственности — конструктивно и полезно. Важно разграничивать эти два понятия, подчеркнула специалист.

— Каждый родитель в ответе за своих детей до определенного возраста. Вы вкладываете в них определенные качества и знания, но вы не можете быть во всем идеальным родителем, даже если вылезете из кожи вон в попытках таковыми стать, — говорит она.

Ваши дети всегда будут похожи на вас, а также в какой-то мере на других окружающих их людей, потому что так устроен мозг — он беспрестанно учится всему, что его окружает, и берет пример с успешно «выживших» особей, напомнила собеседница «ВМ».

Как совмещать работу и дом

По ее мнению, самое полезное, что может сделать любой родитель для своих детей, — это не только обеспечить их питанием, одеждой, домом и любовью, но и показать положительный собственный пример счастливого человека, умеющего грамотно распределять свое время, строить планы, отводить время работе и отдыху, качественно отдыхать, трудолюбиво работать, не испытывать лишних страхов и тревог. А также получать удовольствие от совместно проведенного с детьми времени, даже если это всего лишь час в сутки или и того меньше:

— Всегда помните, что дело не в количестве, а в качестве общения. Если ребенок цепляется за мамину ногу и никуда не отпускает, то ему, вероятно, не хватает уверенности в том, что мама его любит. Даже если вы проведете с ним 24 часа подряд, уверенности может не прибавиться, а в некоторых случаях и убавиться. Нервный, дерганый, уставший и замученный родитель не дает ребенку главного — чувства безопасности рядом с собой. Научитесь распределять свое время так, чтобы «надеть кислородную маску сначала на себя, затем на ребенка».

Есть огромное количество техник по тайм-менеджменту, многие из них отлично работают для составления ежедневного расписания, краткосрочного целеполагания и грамотного делегирования. Но все эти техники не будут помогать человеку, который предварительно не снимет с себя груз вины за все на свете, объяснила психолог.