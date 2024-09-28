Как понять, с кем стоит связывать жизнь

Недавно Ирина Муромцева объявила о разводе с третьим мужем спустя всего семь месяцев брака. По словам ведущей «Доброго утра», за время семейной жизни супруг открылся с неожиданной стороны и оказалось, что она просто «не знала того, кто рядом». Как же вовремя распознать, что из себя представляет ваш будущий избранник и стоит ли связывать с ним свою жизнь? Специалисты утверждают, что для этого, по большому счёту, надо определиться с тремя главными вопросами. Чего вы ждёте от семейной жизни? Что и говорить, очень многие с самого начала плохо представляют, зачем им нужна семейная жизнь. Большинство вообще руководствуются довольно сомнительным аргументом – потому что «так надо». Что при этом нужно самому человеку, он и сам не понимает.

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Некоторые таким образом пытаются спастись от одиночества – очень часто люди выходят замуж или женятся, чтобы не остаться одному. Но, как уже не раз предупреждали психологи, можно чувствовать себя одиноким, будучи замужем или женатым, если рядом окажется человек, который вас не понимает и не интересуется вашей жизнью. Разве мало супругов жалуются, что живут, как чужие люди?

Нередко люди ждут, что семейная жизнь сделает их счастливыми. Но это вообще нереально, потому что счастье зависит только от нас самих.

Для того же, чтобы стать счастливым в браке, надо понять: зачем он вам нужен?

Вы хотите, чтобы рядом был близкий человек? Ищете надёжного защитника и опору? Рассчитываете, что муж станет главным добытчиком в семье? Самое главное – честно признаться себе, чего вы хотите.

«Если женщина рассматривает брак как способ улучшить своё материальное положение, ей надо найти мужество признаться в этом самой себе, – советует московский психолог Дмитрий Орешин. – Тогда она сможет понять, какой мужчина ей нужен».

Чего вы ждёте от избранника? Определившись, зачем вы хотите создать семью, вы уже сможете искать спутника жизни, обладающего теми чертами характера, которые и смогут обеспечить нужное вам поведение.

Так, если в отношениях для вас самое главное душевный комфорт, который вы и рассчитываете обрести в браке, значит, будущий муж или жена должен быть человеком эмоциональным, душевным, мягким.

«Если на первом плане комфорт иного рода – например, порядок в доме и жизни, вкусная еда или исправные краны, значит, и спутников надо искать соответствующих. Мужчинам нужно обращать внимание на женщин, умеющих готовить. Женщинам – на мужчин, что называется, с руками».

Такие люди, как правило, очень аккуратны и старательны, обстоятельны, надёжны. Но при этом могут не обладать особой душевной чуткостью, иногда бывают прямолинейны.

Мужчины, которые много зарабатывают, обладают сильной волей, целеустремлённы. Но среди них мало романтиков, способных на ласковые слова и красивые жесты. Кроме того, хорошо зарабатывающий мужчина может оказаться трудоголиком, а это значит, что домашним будет не хватать его внимания. Главное – понять, что поведение человека, например, его склонность к домашнему хозяйству, зарабатыванию денег или романтике определяется особенностями его характера. Поэтому очень важно заранее понять, готовы ли вы мириться с этими особенностями или нет.

Например, Ксения Бородина, чей развод сейчас не обсудил только ленивый, судя по всему, искала мужчину, который будет и деньги давать, и красивые слова говорить, и верность хранить. Да при этом ещё и внешностью на зависть всем остальным подружкам обладать. В итоге с деньгами у её нового мужа всё вроде бы и сложилось и по части красивых слов тоже, но парень оказался не способен верность хранить. А сосредоточься она на чём-то одном: деньгах, романтике или внешности – глядишь, или изначально мужа другого выбрала бы, или к недостаткам этого терпимее отнеслась. Чего хочет избранник? Ну и, конечно, очень важно узнать, каковы цели и интересы, чего ждёт от отношений ваш избранник или избранница.

С самого начала отношений интересуйтесь его или её планами, взглядами на жизнь и т.д. Во-первых, это в любом случае поможет вам стать ближе друг к другу. А во-вторых, поможет вовремя понять, подходите ли вы друг другу.

Разумеется, это не должно походить на допрос. Тем более что ни один альфонс никогда не признается, что мечтает сидеть на вашей шее, как и ни одна меркантильная барышня не сообщит, что собирается замуж по расчёту.

Поэтому просто слушайте и запоминайте всё, что вам говорит ваш избранник или избранница, анализируйте и делайте выводы. Однако полагаться только на слова категорически не стоит. Обращайте внимание ещё и на поступки человека, его манеру поведения – как ваш избранник или избранница относится к посторонним людям, как ведёт себя в незнакомой ситуации – магазине, кафе, автобусе…

Очень показательно, по мнению психологов, отношение к деньгам. Склонность как к скупости, так и к мотовству свидетельствует о невротическом складе личности. С таким человеком лучше не связываться.

Резкие эмоциональные всплески, которые часто радуют романтически настроенных барышень, на самом деле являются не самым благоприятным сигналом. И если уже на втором свидании к вашим ногам сваливают корзину цветов, подносят дорогущий подарок или даже делают предложение, значит вы имеете дело с невротической демонстративной личностью. Жизнь с таким человеком будет похожа на американские горки без какой-либо надежды на гармоничные отношения.

Степень ранимости будущего спутника жизни можно определить по тому, как он реагирует на замечания в свой адрес – равнодушно или болезненно. Уровень самооценки хорошо показывает реакция на похвалу. Самодостаточный человек доброжелательно поблагодарит, человек с низкой самооценкой начнёт оправдываться и уверять, что его и хвалить-то не за что, обладатель завышенной самооценки самодовольно примет похвалу как должное.

«Нужно учесть, что в период ухаживания каждый человек старается произвести хорошее впечатление и выглядеть лучше, чем есть на самом деле, – предупреждает психолог. – Поэтому очень важно уметь различать, где человек старается произвести впечатление, а где он настоящий».

Так, по мнению специалиста, любая нарочитость в поведении свидетельствует о попытке что-то скрыть. Например, если человек наотрез отказывается даже пригубить спиртное, уверяя, что не пьёт, возможно, у него серьёзные проблемы с алкоголем, которые он пытается скрыть.

Если в результате всех этих наблюдений вы обнаружите, что избранник не слишком соответствует вашим представлениям о жизни и семье, задумайтесь, стоит ли вам связывать с ним судьбу. Все противоречия, которые в период ухаживания кажутся вам незначительными, во время семейной жизни только обострятся. Некоторые, правда, особенно женщины, в таких случаях тешат себя надеждой, что смогут переделать своего спутника жизни. Но мы уже не раз писали, что изменить взрослого человека, тем более против его воли, нельзя.

Но если вы согласны принять избранника или избранницу такими, какие они есть – со всеми несовершенствами и недостатками, без надежды их исправить, то можете смело связывать с ним свою судьбу. На что обратить внимание: — как ведёт себя человек, когда ему надо сделать сложный выбор – выберет он то, что выгодно только ему, но противоречит интересам всех остальных, или будет думать и об окружающих;

- как ваш избранник относится к людям, как ведёт себя в незнакомой ситуации – магазине, кафе, автобусе… Если он позволяет себе вспышки агрессии или хамства – стоит насторожиться. Если ваш избранник может нахамить посторонней женщине, то потом он будет хамить и вам;

- как мужчина водит машину. Если он нервно реагирует на всё происходящее на дороге, чуть не матерится, уже можно сделать вывод, что он достаточно нервозен. Скорее всего, он будет легко возбуждаться и в семейной жизни;

- насколько критично человек настроен по отношению к окружающим. Человек, который критикует всё на свете, возможно, будет и вас потом критиковать;

- как часто он нарушает свои обещания. Первый признак порядочного человека – у него слова не расходятся с делом. К тому же порядочный человек всегда отдаёт долги.