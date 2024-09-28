Психолог перечислил семь правил здоровых отношений

Специалист в области психологии Роман Смит рассказал о правилах, которых следует придерживаться в отношениях, сообщает издание MarieClaire.

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По мнению психолога, успех романтических отношений зависит от ожиданий, которые мы в них вкладываем. Ожидания должны быть оправданными и здоровыми, а не невротическими и оторванными от реальности.

Взаимное уважение

Это является фундаментом во всех отношениях, в том числе между мужчиной и женщиной. Это означает недопустимость манипуляций и унижений, а также уважение личных границ, ценностей и выборов. Кроме того, стоит помнить, что партнер не обязан во всем соглашаться и придерживаться такого же мнения.

Честность и открытость

Коммуникация – ключевая составляющая любых отношений, поэтому нужно быть готовым выслушать партнера по вопросам, важным для него. Он не должен бояться поделиться чувствами, мыслями и желаниями.

Физическая и эмоциональная безопасность

Этот пункт не означает, что не будет споров, но важно то, как именно они проходят. Вы не обязаны соглашаться во всем, но можете спокойно объяснить свою точку зрения. Переход на личности и рукоприкладство недопустимы.

Совместное решение конфликтов

Двое людей не всегда совпадают во мнении по какому-либо вопросу - другой человек иногда видит ситуацию совсем иначе. Необходимо уметь найти компромисс и конструктивное решение, которое устроит обоих.

Взаимная помощь и поддержка

Это дает ощущение сплоченности и команды, благодаря чему вы способны преодолеть любые трудности. Партнер развеселит вас, когда вам грустно, сделает массаж, если вы устали, поможет решить проблему или просто будет рядом в трудные минуты.

Личное пространство

Близость – это хорошо, но каждый из партнеров имеет право на личное время, хобби, работу, саморазвитие и друзей. Поэтому нужно понимать, что полное слияние с партнером не ведет ни к чему хорошему.

Верность и доверие

Это важная договоренность, поскольку измена непременно подорвет ощущение безопасности и уверенности в партнере. Важно прийти к пониманию, что для каждого из вас это означает.