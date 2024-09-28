Психолог объяснила, какие проблемы могут привести людей на путь чайлдфри

Пока законодатели думают, как запретить пропаганду чайлдфри, россияне становятся на путь бездетности далеко не только из-за пропаганды. Во многих случаях в основе такого спорного решения лежат страхи и психологические проблемы, которые человек может даже не осознавать. Как детские травмы заставляют отказываться от деторождения и можно ли что-то с этим сделать, рассказала психолог Анна Крючкова.

Идеи чайлдфри — добровольного отказа от деторождения — часто находят отклик у людей, одолеваемых различными неврозами и имеющих детские травмы. При этом психологические причины решения не иметь детей могут быть очень разнообразны, указала психолог Анна Крючкова.

В некоторых случаях истоки нежелания становиться родителями лежат на поверхности. Другие могут быть спрятаны в глубине и не осознаются.

Среди них может быть: - собственное неблагополучное детство, когда родители не справлялись со своими обязанностями; - психотравмы; - опыт жестокого обращения в детстве; - опыт отказа родителей от воспитания детей, недостаток родительского внимания; - комплекс неполноценности, мешающий увидеть себя достойным роли родителя; - психологическая незрелость, невзрослость; - пережитый несвоевременно опыт замещения родителя своим младшим братьям и сёстрам или даже родителям-алкоголикам; - перфекционизм, желание стать идеальным родителем — «или ничего».

«Часто причина в том, что родителям было не до ребёнка: они работали и приносили домой деньги, а не внимание. Так нередко бывает в неполных семьях. И ребёнок растёт с ощущением, что он помеха, особенно если что-то идёт не так. «Если бы не ты, я бы...» — часто в момент усталости и раздражения матери говорят что-то подобное детям. Итог: человек делает вывод, что дети — помеха работе, успешной карьере, материальной стабильности и счастливой жизни».

Всё это может оставить тяжёлый след и убить желание рожать своих детей, отметила психолог.

Иногда речь идёт не о детских травмах, а о глубинных страхах. Они связаны с тем, как человек воспринимает мир, объяснила Крючкова. Если мир для него слишком опасен и ужасен, то в его восприятии родить означает обречь на страдания новую, уязвимую и беззащитную жизнь.

С психологическими причинами нежелания иметь детей можно работать, например, через ту же психотерапию. Но только в том случае, если человек идёт туда добровольно и хочет что-то сделать со своим взглядом на мир и травмами, мешающими ему жить.

При этом у него может не быть запроса «хочу захотеть детей», но, решая одну проблему, по цепочке решаешь и другие, из неё вытекающие.