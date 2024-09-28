Психолог назвал причину роста числа разводов в России

Психолог обвинила «инфобогинь» в росте числа разводов в России
Они «на птичьем языке» внушают девушкам, каким должен быть идеальный муж.
Любую конфронтацию супруги отождествляют с неуважением и расторгают брак.
Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Зара Арутюнян.
«Женщины хотят жить лучше. Опять же, им день и ночь мои коллеги-ютуберы говорят про [это — прим. ГМ]. В основном женщины — слушатели таких источников. Это я сейчас не то, что на стороне мужчин. Но мужчина женился, и хорошо. Дети растут, жена хлопочет. Они более спокойно к этому относятся, они больше ориентированы на карьеру. Женщины слушают день и ночь, какой должен быть муж, какая должна быть жена. Должна ли ты себя чувствовать королевой, должна ли ты себя чувствовать богиней. Это очень много в уши льётся. И нормальный мужик не очень понимает, чего от него хотят. Потому что хотят очень много. Опять же, языка говорения нет с этой женщиной. Объяснить на её языке очень важно. На её птичьем языке инфобигинь объяснить, что всё нормально у нас. Он впадает в конфронтацию, она на своём же птичьем языке говорит, что он её не уважает, он её обесценивает, что она с таким жить не будет. И вот вам, буквально за пять минут, готовый развод. Это тоже избыточная история про деньги. Что на всё нужны деньги, что я этого достойна — этого так много. Опять же, это не основная причина разводов. Но это немалая часть. Потому что ко мне очень много ходят женщин, которые хотят непонятно чего».
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