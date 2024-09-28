Афантазия: как живут люди без воображения

Специалисты рассказали о состоянии, когда человек не может себе ничего представить, сообщает издание MarieClaire.

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Термин «афантазия» появился в 2015 году, его автором является профессор когнитивной нейропсихологии Адам Зиман. Слово происходит от греческого слова «фантазия», и приставка «а» означает ее отсутствие.

Люди, страдающие от афантазии, не могут по собственному желанию составлять мысленные образы. Если их просят представить знакомое лицо или пейзаж, их так называемый «мысленный взор» остается пустым. Однако они могут вспоминать нужную им информацию, просто они делают это без визуальной составляющей.

Основные признаки

Это состояние проявляется по-разному: некоторые не могут представить ничего, а другие способны на мимолетные образы.

Частые признаки афантазии включают в себя:

Отсутствие «мысленного взора»: люди не могут представить вообще ничего;

Трудности с визуальным воспоминанием: получается вспомнить факты и информацию, но невозможно ее визуализировать;

Сложности с планированием: таким людям сложно визуально планировать будущее;

Особое восприятие искусства: приходится тяжело при чтении описательной литературы или при просмотре абстрактных картин;

Уникальный подход к проблемам: из-за того, что у таких людей нет визуальной составляющей, они развивают альтернативные подходы.

Плюсы афантазии

Несмотря на все вышеперечисленное, люди с афантазией обладают определенными преимуществами.

Например, у них хорошо развито логическое мышление, способность к концентрации, эмоциональная устойчивость и особый взгляд на мир.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что афантазия не является препятствием для успешной и полноценной жизни.