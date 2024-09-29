Истории людей, столкнувшихся с клинической депрессией

По данным АСИ, на сегодняшний день в состоянии глубокой депрессии находится около 15 миллионов россиян. Пугающая цифра. С начала 2024 года спрос на антидепрессанты в Москве вырос на 18 процентов. Все это говорит только о том, что депрессия — наша серьезная проблема. «Мослента» опросила людей, которые лично столкнулись с ней. Они рассказали, как на самом деле чувствует себя человек в депрессии, правда ли, что от антидепрессантов пропадает желание секса, и что делать, если друзья тебя не поддерживают. Ниже — их монологи.

© Мослента

Об одиночестве, дорогих таблетках и дереализации

Владислав, 24 года, айти-специалист

Давным-давно я увидел интервью одного популярного рэп-исполнителя, в котором он говорит, что депрессии не существует: якобы, люди сами себе внушают депрессивное состояние, и чтобы этого избежать, нужно просто заняться делом. Я долго был с этим согласен. Но все изменилось, когда я лично столкнулся с депрессией.

Началось все с панических атак, потом прибавилась фоновая тревожность. В то время во всем мире был объявлен карантин в связи с COVID-19. Я практически не выходил из дома, постоянно был один. Я не мог спать, не мог есть, не мог работать. Вскоре у меня началась настоящая депрессия.

© Фото: Freepik

Первое время я побаивался идти за помощью к психиатру. Надеялся, что все это временно и как-то само пройдет. А может, завтра будет лучше? Нет. Не будет. Когда мне поставили диагноз, я уже прекрасно понимал, что со мной происходит, поэтому не был шокирован.

Постараюсь описать, как чувствует себя человек в депрессии. Ты просыпаешься и первое, что делаешь, анализируешь свое внутреннее состояние. Ты не думаешь о каких-то планах на день, о своих обязанностях. И на самом деле эти первые минуты после пробуждения — самые лучшие. Мозг еще не проснулся и не понимает, что с тобой. А когда ты полностью приходишь в себя, ты понимаешь, что все ужасно. Ты не хочешь и не можешь встать с кровати, тебе буквально больно это делать. Болят ноги, руки, спина, голова, как будто тебя били палками. Хочется спать, пока не умрешь... Ты постоянно думаешь о смерти. Жизнь кажется очень унылой, тяжелой и бессмысленной. Кажется, что лучше просто умереть.

Самое ужасное — когда ты смотришь в зеркало и ничего не понимаешь. А это вообще ты? Реальна ли эта жизнь? Может, мне это снится? Это называется дереализация, и эта штука очень пугает. Кажется, ты вот-вот окончательно сойдешь с ума.

Мои друзья не понимали, что происходит. Никто из моего окружения с депрессией не сталкивался. Но старались поддерживать, кто как умел. Больше всех меня поддерживала мама. Она меня и направила к врачу.

Свободное время я проводил, можно сказать, никак. Иногда играл в компьютерные игры, которые хоть немного отвлекали меня от моего состояния. В остальное время просто лежал дома, листал ленту в телефоне, смотрел бессмысленные видео.

© Фото: Freepik

Помню, как мне нужно было ходить в университет, и я делал это просто на автомате. Выхожу из дома, склейка, я на учебе. Я не помнил, что была какая-то дорога, метро, какие-то люди. Все как в тумане. Иногда в метро я боялся, что брошусь под поезд, не совладав с собой. Специально стоял в центре зала и не подходил слишком близко.

Я практически не спал. Максимум— по три часа в день. Ты просто не можешь сомкнуть глаз из-за мыслительной жвачки, которая все тянется и тянется... Честно говоря, я еще и отупел. В таком состоянии мозг работает еле-еле, ты с трудом складываешь два плюс два. Тебе очень тяжело формулировать свои мысли, да и не хочется.

5 000 рублей средняя стоимость приема у психиатра в Москве

А еще депрессия — это дорого. Пять тысяч рублей стоил сеанс у психолога, а таких сеансов нужно десять. Антидепрессанты обходятся в 2300 рублей за десять таблеток. Пить нужно по одной в день. В месяц выходила кругленькая сумма. Курс — минимум полгода. Еще транквилизаторы — тысяча рублей за пачку. Все лечение мне обошлось более чем в 100 тысяч рублей.

Антидепрессанты очень помогли. Уже через полгода начались улучшения, а через полтора года терапии мое состояние полностью нормализовалось. Сейчас я живу обычную жизнь, работаю, встречаюсь с друзьями. Но очень боюсь рецидива. Снова оказаться в депрессии — это последнее, что я хотел бы испытать в своей жизни.

О поддержке родителей, увольнении и неудачных свиданиях

Екатерина, 25 лет, веб-дизайнер

Само слово «депрессия» я, конечно, слышала, но никогда не задумывалась, что это такое. Все, что видела в фильмах и сериалах, считала за выдумку. Мне казалось, что депрессия — это просто затяжная грусть. Но все оказалось совсем не так...

© Фото: Freepik

В какой-то момент у меня появилось ощущение, что я живу не своей жизнью. Потом начались проблемы с памятью, пропал интерес к жизни, и вместе с ним — силы вставать с постели. Все нарастало как снежный ком годами. Много стресса, нездоровый образ жизни — все сыграло против меня.

Мне диагностировали клиническую депрессию при пограничном расстройстве личности. Сначала я отказывалась верить... И самым сложным оказалось принять, что это серьезная болезнь, которую нужно лечить, а не пускать все на самотек.

Когда ты в депрессии, тебе не хочется жить, ничего не интересно, ничего не нужно. В голове постоянное самобичевание, прокручивание проблем, тревога — это забирает очень много сил. Как будто у тебя температура 40, ты лежишь в каком-то бреду, и все тело ломит. Неприятно то, что ты не находишь сил бороться с этим, и ты не видишь смысла в этой борьбе. Ощущение полной ненужности никому, даже самому себе. В самые худшие дни были постоянные мысли о суициде и навязчивые идеи нанести себе увечья, срывы на близких.

Родители сначала скептически отнеслись к моему состоянию. Говорили, что это блажь и мне просто нужно заняться делом. Некоторые друзья вообще мне не верили, советовали думать о позитивных вещах и не накручивать себя. В итоге 80 процентов друзей просто исчезли из моей жизни. С кем-то я прекратила общение сама, кто-то прекратил его со мной, потому что я могла говорить только о своей проблеме, и люди от этого уставали.

© Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Отношения меня вообще не интересовали. Я не понимала, о чем говорить с противоположным полом. Были редкие попытки сходить на свидания, но каждый раз я сидела без эмоций и желания что-либо рассказывать или спрашивать. На работе тоже были трудности — я не могла туда проснуться. Я просто выключала будильники, рыдала по утрам из-за того, что снова нужно куда-то идти. В итоге перестала приходить на работу, брала больничные, отпрашивалась и в конечном счете просто уволилась. В тот период я жила с мамой, она мне всячески помогала, но даже помыться было сложно. В основном я просто спала, чтобы ни о чем не думать и быстрее прожить день.

Терапия очень помогла мне вернуть свою жизнь в нормальное русло.

У меня было 2–3 сессии с психологом в неделю, плюс поддержка от врача 24/7, сейчас — по необходимости. На лекарства уходило около 7–8 тысяч рублей в месяц. Если были дополнительные процедуры, то тоже платно: капельницы — 3500, массажи — от 5000. Посещение психиатра — 5000 рублей за один прием.

На полное восстановление ушло около двух лет, были срывы. Сейчас я чувствую себя хорошо, но иногда бывают состояния апатии. Я не боюсь вернуться в депрессию. Прекрасно понимаю, какой путь проделан, и я до сих пор прилагаю усилия, чтобы чувствовать себя лучше.

© Фото: Freepik

Если вы сейчас боретесь с депрессией, не сдавайтесь и не отказывайтесь от помощи. Избавьтесь от вредных привычек, которые усугубляют ваше состояние, замените их на полезные. Например, мне очень помог спорт. Каждый день старайтесь найти смысл в своей жизни, делайте хотя бы одно полезное дело для себя.

О смерти мамы, пьяных истериках и либидо

Василиса, 23 года, HR-менеджер

Около двух лет назад я ушла из токсичных отношений. Через месяц после этого меня уволили с работы, а еще через два месяца умерла моя мама. Я оказалась на дне. Так и началась моя депрессия.

2 000 рублей средняя стоимость антидепрессантов современного поколения

Я просто не хотела ничего. Не хотела работать, не хотела ни с кем общаться, не хотела ничего добиваться. Просто постоянно плакала. И напивалась. Алкоголя тогда в моей жизни было очень много. Я просто пила, спала, курила, просыпалась, ехала на новую работу и страдала там.

В какой-то момент на теле стали появляться очень странные пятна: на лице, на руках, везде. Я подумала, что это выскочило на нервной почве и пошла к неврологу. Оказалось, что это лишай Жибера, который появился, потому что мой организм находился в ужасном стрессе. Тогда же мне диагностировали депрессию средней тяжести и тревожное расстройство.

Мне назначили антидепрессанты, но я не могла их пропить курсом, так как постоянно срывалась на алкоголь. Тогда мне казалось, что спиртное работает быстрее и лучше, чем таблетки.

© Фото: PxHere

Я решила, что нужно переехать в другой город, начать жизнь с чистого листа. Это не помогло. Сил также хватало только на работу и сон. Элементарно в душ сходить или почистить зубы для меня было пыткой. Это похоже на ощущение, что ты никак не можешь выспаться, ни на что не хватает энергии.

Я быстро поняла, что дело не в городе и нужно срочно обращаться за помощью. Стало страшно, что моя жизнь катится в бездну. В итоге я решилась и начала курс антидепрессантов. Кстати, меня все пугали тем, что пропадет желание заниматься сексом. Не пропало! И оргазмы тоже никуда не делись.

Папа тогда меня не понял. Он человек старой закалки и в депрессию не верит. Сказал, что нужно найти нормального мужчину и не заниматься ерундой. Друзья старались поддерживать, но не все. Одна подруга сказала, что депрессия сейчас у каждого второго, и ей это уже надоело. Конечно, мы перестали общаться.

Я до сих пор помню самый ужасный день из того периода. Я приехала домой с работы, купила себе бутылку вина и очень сильно напилась. У меня что-то щелкнуло в голове, и мне безумно захотелось к маме. Я в неадекватном состоянии, в каком-то пьяном бреду или даже истерии звонила своей подруге и просто выла. Я орала, что мне плохо, и я очень хочу к маме. Подруга была в ужасе, она не понимала, как помочь. А я и сама не знала.

Я счастлива, что начала терапию. На удивление, это оказалось недорого. Прием у психиатра стоил около четырех тысяч рублей, а сами таблетки — по 280 рублей за пачку. Сессии с психотерапевтом мне обходились в 3000 рублей, ходить нужно было 1-2 раза в неделю. Сумма вполне подъемная.

© Фото: Freepik

Через пять месяцев ушли тревожные мысли, появилось желание общаться с людьми, вернулся интерес к жизни. Сейчас я чувствую себя замечательно! Я живу полной жизнью, работаю в отличном коллективе, хожу на вечеринки, планирую путешествие. Единственное — я начала есть много сладкого. Как и антидепрессанты, глюкоза дает нам серотонин.

О нехватке сил, рецидиве и плохих советах

Лилия, 30 лет, дизайнер

Когда у меня началась депрессия, со всех сторон посыпались советы: «возьми себя в руки», «погуляй на свежем воздухе, займись спортом, не ленись», «у тебя же в жизни все хорошо, забей». Эти стереотипные фразы еще больше вгоняют тебя в тяжелое состояние.

Помню, мне просто не хотелось ничего. Я не понимала, зачем просыпаться. Все рутинные домашние дела давались с такой непреодолимой трудностью, что просто хотелось выть. Даже завтрак, который я очень люблю, я не могла взять и приготовить. Дни проносились мимо, а мне было наплевать. Я вставала с кровати, ела и ложилась спать. Иногда не ела, а просто продолжала спать до 3-4 часов дня. Надо было еще как-то работать. Помню, я сидела, смотрела в монитор компьютера и просто ревела... Иногда я пыталась «развеяться», встретиться с подружкой за чашкой кофе, но с каким трудом...

Однажды после такой встречи на пол пути домой я словила первую паническую атаку. В этом состоянии ты просто не управляешь своим телом и мозгом. Это страшно.

Сначала я думала, что сама смогу все побороть, переболеть. Очень боялась начать принимать препараты, так как вокруг все только и говорили, что это чистое зло и потом будет куча последствий. В итоге, когда терпеть было уже просто невыносимо, я пошла к психиатру. И не пожалела!

Помогли таблетки, прогулки, сон, общение с друзьями. Близкая подруга очень меня поддерживала, это давало силы.

© Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Препараты, кстати, бывают разные: и дешевые, и очень дорогие. И тут, конечно, лотерея. Тебе может не подойти дорогой новейший препарат, эффект будет как от подорожника, наложенного на рану в лучшем случае. А могут и усилиться симптомы. А может быть, что какие-то недорогие таблетки сотворят чудо. Надо пробовать.

Недавно у меня случился рецидив. Я снова проходила лечение, только месяц назад закончила курс. Теперь я не боюсь повторения, просто точно знаю, что сразу же пойду за помощью.

Виктория Крупа, врач-психиатр

Депрессия — психическое заболевание, при котором отмечается стойкое длительное (более двух недель) снижение настроения, двигательной и мыслительной активности, ухудшение памяти, внимания, замедленность мышления.

Если вы почувствовали себя плохо, можно начать с домашней диагностики. Для этого можно использовать шкалы депрессии и тревоги: шкала hads, шкала Тейлора, шкала Жмурова. Их можно найти в интернете. Но нужно понимать, что для полноценной постановки диагноза этого недостаточно, и стоит обратиться к специалисту как можно раньше.

Не бойтесь назначенной медикаментозной терапии. Я советую проконсультироваться у нескольких специалистов, узнать все, что вас интересует, развеять все страхи и сомнения. Можно даже приходить на прием к врачу с родственниками, которые будут оказывать поддержку.

Важно понимать, что депрессия такое же серьезное заболевание, как и остальные. Мы не выбираем, чем нам болеть. Примите тот факт, что болезнь наступила, и займитесь ее лечением, чтобы как можно быстрее вернуть качество жизни на привычный уровень.

© Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Медикаментозная терапия дает первые эффекты уже через 3-4 недели. Полное улучшение, когда жизнь начинает играть новыми красками, эмоции становятся ярче, а еда — вкуснее, наступает обычно через 3-6 месяцев терапии. В первые 2-3 недели могут появляться побочные эффекты, которые обычно проходят сами по себе после первого месяца лечения. Если побочные эффекты сохраняются, мешают жизни, то следует обратиться к психиатру для смены препарата.

В среднем продолжительность терапии — от года с момента наступления улучшения. Нельзя резко бросать препараты, чтобы не наступил синдром отмены. Отмена должна быть плавной, со снижением дозировок иногда на протяжении нескольких месяцев.

Важна также регулярная психотерапия. Психотерапевта стоит выбирать, опираясь на образование специалиста, финансовые возможности и свои внутренние ощущения. Если человек вам не симпатизирует, вы не сможете ему полностью открыться. Можно сходить на несколько первых сессий к разным людям, чтобы понять, кто подходит больше.