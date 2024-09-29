Без ума от селфи: как безобидное фото самого себя стало опасным трендом

На днях пассажир парома «Сахалин-8» упал за борт при попытке сделать эффектное селфи. И за последнее время это далеко не единственный случай, когда желание сфотографировать себя доводит людей до неприятностей. «Вечерняя Москва» выяснила, с чем связано такое явление.

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По пути из Холмска в порт Ванино турист дизель-электрохода решил запечатлеть себя на фоне красочного морского пейзажа. Однако не удержал равновесие и упал в воды Татарского пролива. К счастью, трагедии удалось избежать. Спустя полчаса фотолюбителя «выловили». Участники бригады, пришедшей на помощь туристу, отметили, что «пассажир был спасен из воды с незабываемыми эмоциями и признаками переохлаждения». К сожалению, истории с селфи не всегда имеют счастливый финал. Этому свидетельствуют десятки новостей в сети. Хотя корни селфи берут начало аж с 1839 года, бум автопортретов пришелся на 2010-й. Именно тогда начали активно развиваться соцсети. Уже спустя несколько лет ученые забили тревогу. В 2014 год в сети распространилась новость: американская психиатрическая ассоциация признала пристрастие к селфи психическим расстройством.

Уже зависимы

Психолог Анастасия Хищенко отметила, что при помощи феномена «селфи» можно отслеживать процессы, которые происходят не только у человека в голове, но и в обществе:

Мы часто показываем в социальных сетях «себяшки», как называют селфи в народе, потому что подсознательно хотим, чтобы нас любили. Люди, которые смотрят эти кадры, оценивают фото, пишут лестные комментарии. Мы воспринимаем это как одобрение и принятие нашей личности. Селфи стало своеобразной «зависимостью», напрямую связанной с социальными сетями. Учеными уже доказано, что от них вырабатывается быстрый дофамин — гормон удовольствия. Чем чаще мы выкладываем свои фото, тем больше пользуемся социальными сетями. Организм привыкает к регулярной выработке быстрого дофамина и начинает требовать еще — так и возникает зависимость. Это прямая закономерность, — рассказывает «ВМ» эксперт.

Тревожный звоночек

Желание постоянно сфотографировать самого себя также приводит к сильной подвластности от одобрения других людей.

Важно задавать себе вопрос: «Что я не получаю в жизни, отчего мне постоянно хочется реализовывать себя через фотографии?» — советует психолог.

Часто манией к подобным фото подвержены люди с низкой самооценкой.

Чем больше мы будем фокусироваться на своих фото, тем меньше будем чувствовать свою ценность. Важно укреплять свое самоощущение другими способами, — заключила Хищенко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лев Малазония, нейропсихолог: