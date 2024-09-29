Почему не всегда стоит давать бывшим шанс

Замечали ли вы, что нередко бывшие партнеры показываются на горизонте с намеком на восстановление отношений? Может пройти год, а может 5 лет или 15, но некоторых как магнитом тянет в прошлое: кто-то перешел в статус друзей и ждал удобного случая, находясь рядом, кто-то отдалился, чтобы попробовать жизнь с другими, но в моменты кризиса вспомнил, как было хорошо раньше. О том, стоит ли принимать приглашение на свидание от бывшего или бывшей, в каких случаях возврат к прошлому это успех, а в каких – фиаско, расскажет семейный психолог Анна Девятка.

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Почему людей тянет в прошлое

Причины расставания бывают разные, и если в начале разрыва люди настроены радикально, отстаивая свою правоту, то со временем запал пропадает. Это особенность психических процессов, которая называется "эффект затухания эмоций".

Исследования психолога Ричарда Уокера показали, что со временем сила эмоций, связанная с тем или иным эпизодом, истончается. События, которые принесли болезненные переживания, воспринимаются иначе, и кажутся менее значительными.

Связано это с тем, что человек приобретает опыт их проживания и преодоления, что хорошо иллюстируется пословицей "все, что нас не убивает, делает сильнее". Поэтому прошлые обиды теряют вес, а хорошие воспоминания выплывают на поверхность, подпитываясь актуальной потребностью человека в любви и принятии.

Собственная психика заботится о человеке проверенным способом: тебе хочется чувствовать себя счастливым – иди снова туда, где было хорошо. Так работают автоматизмы, которые необходимо вывести в осознание и с помощью силы воли начать искать другой способ обрести желанный хеппи-энд.

Однако, если бы пара перед тем, как восстанавливать отношения, еще раз проговорила о причинах расставания, это оживило бы эмоции, а иногда и вскрыло бы новые факты.

"Почему мы расстались? Мне понравилась другая женщина, и я начал раздражаться, что не могу быть с ней, и вынужден тратить время с тобой", – говорит Вадим своей бывшей девушке. А она про измену забыла – ее психика не справилась с предательством и оставила только факт "я его раздражаю, я недостаточно хороша для него".

Следующие пару лет она упорно работала над собой, посещая тренинги для женщин, практикуя кулинарию и пилатес. Девушку зовут Маша, и после слов Вадима про измену она неловко улыбается и молчит. Ощущение, что она слышит об этом впервые и взвешивает "вытеснить информацию или позволить ей пробиться в сознание?"

Механизм вытеснения описал Фрейд: его суть проявляется в немотивированном забывании или игнорировании вещей, вызывающих стресс. Повод для переживаний стирается из сознания как будто ластиком. И вот перед нами Маша, 33 лет, инженер по образованию, которая не помнит причины расставания. Если сейчас она замнет тему и понадеется на авось, то Вадим получит молчаливое разрешение на измену и продолжит вести параллельные отношения, находясь с ней в паре.

Идеализация недоступного

"Мы работаем в одном коллективе. После расставания мы продолжаем видеться каждый день в рабочее время. Я в курсе его нового романа, нашла его девушку в социальных сетях и слежу за ними. Я настолько погрузилась в их жизнь, что пытаюсь скопировать и перенести в свои новые отношения. Бывший муж дарит девушке цветы – значит, я скандалю и требую подарок от нынешнего кавалера. Об истиной причине моих истерик он не знает, но чувствует, что я присутствую в отношениях наполовину", – делится Екатерина, 27 лет.

Ее докучают и даже раздражают отношения со своим мужчиной, мысленно она мечтает вернуться к тому, что недоступно. Невозможность этого разжигает в ней зависть к девушке бывшего мужа и ненависть к своей жизни сейчас. Работает правило дефицита: чем недоступнее желаемое, тем больше его хочется. По такому принципу часто работают маркетологи, создавая искусственный спрос на какие-то вещи – сумку Биркин, например. Кате кажется, что ее обделили, забрали лучшее, что у нее могло быть. Теперь она вынуждена терпеть неудобства и притираться характерами с Ильей. Только он не выдерживает пренебрежения и уходит, оставив ее в одиночестве следить за бывшим в соцсетях.

Конечно, как только представится возможность, Катя начинает флиртовать и напоминать бывшему о том, как им было сладко вместе. Тому это нравится – приятно получать внимание от двух женщин одновременно, к тому же жизнь с новой избранницей не так хороша, как на фотографиях. Бывает, на картинке они стоят улыбаются, а он мысленно продумывает, как с ней расстаться. Катя для него – безопасный стабилизатор новых отношений – от нее он уже уходил и сможет сделать это еще раз, поэтому смело флиртует в ответ.

Пока они на расстоянии, бывшая жена старается ему угождать. Он знает, что когда они снова сойдутся, это закончится, поэтому в его интересах держать любовный треугольник в подвешенном состоянии как можно дольше. Преимуществ множество, а из затрат – только сделка с совестью и эмоциональное перенапряжение от непонимания, с кем же он на самом деле. В любом случае так ему лучше и безопаснее, чем погружаться в новые отношения, уверен он.

Новое – страшное

"Я в хороших отношениях с родителями бывшей, я столько сил потратил чтобы им понравиться, покупал подарки, привозил продукты. Неужели теперь мне предстоит пройти путь знакомства с родственниками девушки заново?" – задумчиво жалуется Олег. "А как же наша с ней история – мы столько прошли вместе. Да и не хочу я строить отношения с кем-то еще, я уже к ней привык", – продолжает он.

Новизна для него неприемлема, и он ходит хвостиком за бывшей девушкой, уговаривая дать отношениям шанс. Она отказывается, но он продолжает ждать.

Девушка выходит замуж, переезжает в другой город и становится мамой. Олег в это время также строит свою жизнь, но в голове у него уже сложился эталон "той самой", на своей избраннице он жениться не торопится, живет с ней, потому что ему удобно. С родственниками старается не знакомиться, да и бюджет предпочитает вести врозь.

Как только его первая любовь столкнулась с процессом развода, он появляется у нее на горизонте и начинает ухаживать. Дома ждет девушка, но его это не смущает.

Хороший опыт

А бывает ли так, чтобы бывшие начали встречаться и у них было все хорошо? Возможно, в последнем примере так может быть, и Олег все-таки дождется своего счастья. Но, к сожалению, оно построено на использовании другого человека – девушки, ждущей, пока он позовет ее замуж. Это жизнь, и в ней частенько переплетаются хорошие и плохие поступки.

Например, в плане измен: в какой-то момент если человек не чувствовал свободы в подростковом возрасте, не напитывался вниманием противоположного пола, он начинает искать этого, став старше. Антон в юности был хилым и непривлекательным, но возмужал к 35 годам. Теперь, когда он ходит в спортзал и неплохо зарабатывает, женщины проявляют к нему знаки внимания. На несколько лет он ушел из семьи, ища счастья с любовницами. Позже пришел просить прощения к бывшей жене и уговорил ее снова сойтись ради общего ребенка.

Жена продолжала его любить, поэтому дала шанс. Сейчас, спустя несколько лет, у них в семье родился еще один ребенок. Они нашли баланс совместной жизни, и пусть у них есть претензии друг к другу, как и в любой нормальной паре, они продолжают быть семьей. О том, что был этап расставания, стараются замалчивать, вкладывая силы в воспитание детей и совместные отношения.

Рассказанные истории легко переносятся на мужской и женский опыт. Возвращаться в отношения с бывшим или нет, каждый решает сам. В любом случае важно не терять себя, свои интересы и систему ценностей, включая чувство собственного достоинства. Не забывайте проговаривать условия воссоединения и ожидания друг от друга.