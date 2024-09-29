Кто чаще всего страдает от осенней хандры

Психолог медицинской компании “СберЗдоровье” Дарья Якуба в беседе с RT рассказала, кто больше всего подвержен так называемой осенней хандре. По ее словам, это состояние скорее можно назвать легкой формой сезонного депрессивного расстройства. Чаще всего с таким состоянием сталкиваются те, у кого диагностирована депрессия или биполярное аффективное расстройство, а также люди, склонные к расстройствам настроения.

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“Причины осенней хандры бывают разными - смена температуры, колебания атмосферного давления, уменьшение количества солнечного света. Эти факторы сказываются на выработке серотонина и дофамина, так называемых гормонов радости”, - пояснила психолог.

Человеку в подавленном состоянии важна поддержка. Следует находить время на такие приятные занятия, как прогулка, поход на массаж и в бассейн, чтение книги или прослушивание музыки. Также нужно следить за качеством сна и питания.