Названы популярные фразы токсичных партнеров

Фразы, которые используют только токсичные партнеры, перечислила в беседе с «Мослентой» психолог Ольга Романив. По ее словам, чаще всего это обесценивающие человека фразы. Одна из них: «Без меня ты бы ничего не добился/добилась».

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Эта фраза особенно деструктивна, потому что подрывает самооценку и внушает мысль о зависимости от партнера. Когда человек регулярно слышит подобные заявления, у него возникает чувство, что его собственные успехи и достижения не имеют значения

Еще одна такая фраза:

«Твои друзья оказывают на тебя дурное влияние».

Подобные заявления, отмечает Романив, — классический признак стремления партнера изолировать человека от его социального окружения. Это один из ключевых инструментов манипуляции: заставить поверить, что друзья — враги, которые только вредят.

Еще одна фраза токсичного партнера — «Ты никому, кроме меня, не нужен(а)» — это одна из самых опасных фраз, которая активно использует страх одиночества и ощущение собственной ненужности.

Партнер таким образом создает иллюзию, что без него жизнь будет лишена смысла, любви и признания. Такое заявление способствует зависимости от отношений. А заявление «Я не обязан(а) тебе ничего объяснять» является демонстрацией полного игнорирования чувств и потребностей партнера. Когда один человек в отношениях считает, что он не должен объяснять свои действия, решения или поступки, это указывает на его неспособность к открытой коммуникации и взаимопониманию.

Заключительная популярная токсичная фраза — «Я не обязан(а) слушать твои проблемы». Подобное заявление разрушает любой намек на поддержку и заботу в отношениях. Это явное указание на то, что чувства и проблемы одного партнера совершенно не интересуют другого, заключила Романив.

Ранее россиянам дали рекомендации по общению с токсичными людьми.