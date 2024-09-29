Невролог напомнила способы борьбы с депрессией и тревогой

Способы борьбы с депрессией и тревогой напомнила россиянам в беседе с «Мослентой» невролог сети медицинских клиник «НЕБОЛИТ» Елена Мирошник.

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В первую очередь специалист посоветовала вести дневник эмоций, поскольку это помогает лучше понять свое внутреннее состояние и осознать наличие депрессии или тревоги. Важны также регулярные физические упражнения, способствующие выработке эндорфинов и стимулирующие нейропластичность — способность мозга к восстановлению и адаптации. Особенно полезны аэробные нагрузки, улучшающие кровообращение и способствующие росту новых нейронов в гиппокампе.

Следует соблюдать режим сна и сбалансированное питание. Недосып ухудшает работу мозга, что усугубляет симптомы депрессии и тревоги. Режим сна помогает восстановить нормальную деятельность нервной системы, а сбалансированное питание, богатое витаминами группы B, магнием и омега-3 жирными кислотами, поддерживает нервную систему и улучшает эмоциональное состояние.

Немаловажна и социальная поддержка, поэтому не стоит избегать общения с близкими и друзьями. Человеческая поддержка помогает снизить уровень стресса и вернуть чувство безопасности. Близкие люди часто играют роль важного ресурса при борьбе с психоэмоциональными расстройствами.

«В случае, если самостоятельно справиться с проблемами не удается, важно обратиться к специалисту. Психотерапия помогает глубже понять причины депрессии и тревоги, а также найти пути их преодоления. В ряде случаев, особенно при тяжелых формах депрессии и тревожных расстройств, может быть необходимым назначение антидепрессантов. Эти препараты корректируют дисбаланс нейромедиаторов в мозге, способствуя улучшению общего состояния пациента», — сказала эксперт.

По словам Мирошник, иногда требуется транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) — современный метод неврологического лечения, который используется при резистентных формах депрессии. ТМС стимулирует определенные участки мозга с помощью магнитных импульсов, улучшая состояние пациента.

Невролог призвала постараться минимизировать воздействие стрессовых факторов в жизни. Для этого надо учиться говорить «нет» при ощущении, что ситуация выходит из-под контроля. Также можно попробовать глубоко дышать, медитировать, прибегнуть к прогрессивной мышечной релаксации. Эти методы помогают регулировать деятельность вегетативной нервной системы, что важно для снижения тревожности и панических атак.

Кроме того, полезна постановка реалистичных целей. Следует разделить большие задачи на более мелкие и ставить перед собой достижимые цели — это поможет избежать ощущения подавленности и даст чувство удовлетворения от выполненной работы.

Необходима также стимуляция нейропластичности — способности мозга перестраиваться и восстанавливаться. В этом помогут регулярные когнитивные тренировки, такие как решение головоломок, чтение и освоение новых навыков, которые способствуют улучшению работы мозга и снижению проявлений депрессии.

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