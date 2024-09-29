Психолог объяснила, почему распадаются браки

Секрет долгого и счастливого брака заключается во взаимопонимании, уважении, удовлетворении интересов партнера, крепкой дружбе. Тем не менее многие сейчас разводятся, и причины у каждой пары свои. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Лариса Выжва.

«Каждый случай индивидуален. Причины развода могут быть абсолютно разные. Ничего такого общего для всех разводящихся пар на самом-то деле и нет. Не смогли люди вместе жить – так бывает», – рассказала Выжва.

Психолог отметила, что для сохранения крепкого, счастливого брака партнерам необходимо уважать друг друга, разговаривать о проблемах в отношениях, прислушиваться к мнению каждой стороны, удовлетворять потребности, а также строить что-то общее, объединяющее всех членов семьи.

«В браке важно не перетягивать одеяло на себя, а действовать сообща, исходя из взаимных интересов друг друга», – заключила Выжва.

Ранее своим мнением о причинах разводов россиян поделился психолог Арутюнян. Это связано с большим количеством рекомендаций в Сети.