Как научиться самоиронии и зачем она нужна

Учимся смеяться над собой вместе с коучем.

«Говорят, что человек становится взрослым в тот день, когда впервые искренне засмеётся над собой. Нам может быть легко найти юмор в самых разных ситуациях и проявлениях жизни, но самоирония — это другой уровень. Привлекать внимание к собственным несовершенствам, открыто заявляя о них, призывая окружающих посмеяться? Звучит как вызов», - Дарья Тимчук, коуч PCC ICF, ментор, преподаватель школы «Психодемия.

Примеры людей с самоиронией не нужно искать долго. Они есть и были всегда. От Леонардо Ди Каприо, смеющегося над тем, как долго он не получал долгожданный «Оскар», и Киры Найтли, высмеивающей собственную мимику, до королевы самоиронии Фаины Раневской: «Я вовсе не скрываю свой возраст, но зачем же напоминать, что мне несколько раз не 25?». А ещё стоит вспомнить Александра Сергеевича Пушкина: «Быть может (лестная надежда!), / Укажет будущий невежда / На мой прославленный портрет / И молвит: то-то был поэт!».

Но дозволено ли нам то, что позволял себе великий поэт? Можно ли натренировать чувство самоиронии? А главное — зачем?

На самом деле, несерьёзное отношение к своим недостаткам, неудачам и жизненным трудностям может иметь ряд преимуществ.

Плюсы наличия самоиронии

1. Борьба со стрессом

Не секрет, что смех помогает в борьбе со стрессом. Он способствует расслаблению тела. Рассматривая ситуации как угрозы, мы повышаем уровень личного стресса. Когда же мы шутим и смеёмся, наш организм высвобождает дофамин, серотонин и эндорфины, которые регулируют наше настроение, дарят нам силы и мотивацию.

2. Самооценка

Несмотря на то что те, кто вслух говорит о своих недостатках, могут восприниматься как люди с низкой самооценкой, исследования показывают, что они, как правило, уверены в себе, хорошо приспособлены и обладают более лёгким отношением к жизни. Ведь ошибки — часть жизни. У каждого есть недостатки или слабости.

Самоирония может помочь нам смотреть на себя более позитивно, отойти от стремления к совершенству. Признание своих недостатков и трудностей не должно быть вызовом для нас, потому что оно не делает нас менее способными делать то, что нравится.

3. Самосознание

Самоирония помогает достижению и другой важной цели — она может быть инструментом для развития самосознания. Умение смеяться над собой подразумевает способность признавать свои недостатки и шутить над ними.

Мы не испытываем чувство вины из-за своих ошибок, а исследуем их с добротой и состраданием к себе. Осознавая свои недостатки и не принимая их слишком серьёзно, мы становимся ближе к осознанию особенностей своей личности. Это помогает лучше понять своё поведение, мотивы и цели, что облегчает преодоление жизненных трудностей.

4. Социальные связи

Люди, как правило, тянутся к тем, кто может посмеяться над собой. К тем, кто не воспринимает жизнь слишком серьёзно. Высмеивая свои причуды, мы показываем другим людям, что нам комфортно в своей шкуре, и мы меньше осуждаем недостатки других. В результате это помогает выстроить более крепкие отношения с окружающими.

Как научиться самоиронии?

Первое, что важно сделать, чтобы научиться самоиронии, как и в почти любом другом деле, — признать, что вы относитесь к себе слишком серьёзно. Возьмите за привычку искать юмор в неловких ситуациях. Зацикливание на трудностях редко предлагает решение. А смех над ними поднимает настроение и помогает переносить их легче, спокойно продолжая жить своей жизнью.

Будьте открыты к конструктивной критике. «Тот, что мне льстит — мой враг; тот, что правильно отмечает мои верные поступки — мой друг; тот, что правильно указывает на мои ошибки — мой учитель», — говорил древнекитайский стратег и мыслитель Сунь Цзы. Звучит мудро.

Используйте самоиронию только в областях, не связанных с вашими навыками. Хотели бы вы услышать, как ваш хирург смеётся над своей «врождённой неуклюжестью»? Нет. Применяйте юмор таким образом, чтобы это не ставило под сомнение вашу компетентность.

В конце концов, умение смеяться над собой помогает не только принимать несовершенство, но и превращать его в источник энергии для дальнейшего развития. Признавайте свои недостатки с добротой, приглашая окружающих делать то же самое. В результате в мире становится больше доброты и принятия. Звучит как что-то, что точно можно попробовать.