Психологические игры: как улучшить коммуникацию с людьми

Постоянные ссоры, споры, вступление в позицию обороны, когда окружающие не сказали вам ничего «такого»? Скорее всего, вам стоит обратить внимание на свою коммуникацию с людьми, с которыми вы общаетесь ежедневно. Клинический психолог Маргарита Алексеева рассказала, почему так происходит и поделилась интересными психологическими играми, которые помогут выправить ситуацию.

Первая игра: отслеживайте эмоции

Первая игра, в которую нужно сыграть самим с собой — перестать в каждой коммуникации, в каждом разговоре подозревать попытку нападения.

«Иногда виной такому поведению травматический опыт в детстве или юности. Тяжелая обстановка в семье (физическое и эмоциональное насилие), буллинг в школе могут привести к тому, что у человека будет отсутствовать базовое доверие к миру. И тогда любой контакт будет нести в себе угрозу», — обращает внимание психолог.

Что здесь поможет? Учиться разъединять свои чувства, мысли, ощущения и действия друг от друга.

«Самое простое упражнение: 'Я замечаю, что я чувствую…» Часто мы реагируем автоматически эмоционально, не успеваем проанализировать, как наши эмоции влияют на наше поведение. Попробуйте почаще себе задавать вопрос «А что я сейчас чувствую?», — советует Маргарита.

Например, ваш босс пригласил вас на встречу, чтобы обсудить рабочие вопросы. Вы чувствуете страх, волнение, злость, раздражение, что еще? А теперь скажите себе: «Я замечаю, что я сейчас чувствую злость, страх, раздражение…» Уже это простое действие даст вам возможность отделить ваши эмоции от ваших дальнейших действий.

Вторая игра: «подстройки»

«Существует такое понятие — подстройки в коммуникации. Сверху, снизу и на равных. Суть этой игры — замечать, как с вами коммуницирует собеседник и буквально перебором подстроек доводить беседу до желаемого результата. Чаще всего срабатывает, когда мы используем отличную подстройку от той, которую выбрал ваш собеседник», — рассказывает специалист.

Если он говорит из позиции «сверху» — попробуйте зайти снизу или на равных.

Кроме того, это эффективный способ ведения разговора. Не только потому, что вы наблюдаете за процессом, пытаетесь его регулировать. Но еще и при такой коммуникации вряд ли случится ситуация «лоб в лоб», когда участники разговора просто действуют по принципу: кто громче и страшнее на другого накричит.

Третья игра: без намеков

Третья игра — говорить прямо, чего вы хотите, самая рискованная. Возможно, от нее могут испортиться некоторые отношения с окружающими, но точно станут лучше отношения с самим собой.

Бывает, что такой способ общения многие люди путают с грубостью и хамством. И чаще всего за грубостью скрывается жуткий страх. Страшно, что откажут и обсмеют, страшно показать свои желания, потому что это может быть проявлением слабости и уязвимости.

«Для такого способа нужно как минимум точно понимать свои желания, намерения и стремления. А еще — быть готовым выслушивать такое же откровенное честное чужое мнение», — резюмирует Маргарита.

Эти три психологические игры помогут вам наладить коммуникацию не только с окружающими, но и с самим собой. Вы почувствуете легкость в общении с другими людьми, а затем прибавится и уверенность в своих словах и себе.