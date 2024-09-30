Как можно изменить свою личность

Согласно самым популярным подходам к пониманию личности, наши черты характера статичны и не меняются. Однако современные исследования говорят об обратном.

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Исследования Шеннон Сауэр-Завалы, доцента кафедры психологии и лицензированного клинического психолога из Университета Кентукки, подтверждают, что люди могут специально формировать у себя черты, необходимые им для успеха в жизни.

По мнению психологов, личность представляет собой характерный образ мышления, чувств и поведения человека.

Исследования показывают, что все ярлыки, которые вас описывают, можно свести к «Большой пятёрке» черт. К ним относятся невротизм, экстраверсия, добросовестность, приятность и открытость.

Также важно понимать, что личность — это не ваши симпатии, антипатии или предпочтения, это не ваши ценности и не ваше чувство юмора. И если вы измените что-то из черт «Большой пятёрки» в себе, то это не повлияет на суть того, кем вы являетесь.

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Может показаться, что изменить личность сложно. Но люди постоянно меняют свои мысли, поведение, чувства. Например, если вы очень ненадёжный человек, то можете начать вести себя по-другому: например, приходить всегда вовремя или раньше своих друзей.

В целом исследования демонстрируют, что личность меняется на протяжении жизни человека. С возрастом люди обычно испытывают меньше негативных эмоций и больше позитивных, становятся более сознательными, уделяют больше внимания позитивным отношениям, меньше осуждают других.

При этом некоторые люди со временем меняются сильно, а некоторые остаются довольно стабильными. Также научные работы показывают, что можно ускорить процесс изменения личности, если вносить кардинальные изменения в своё мышление и поведение. Это может привести к значимым изменениям менее чем за 20 недель вместо 20 лет.

Чтобы изменить себя как личность, вам необязательно посещать психотерапевта. Прежде всего, вам нужно обратить внимание на свои мысли и понять, не заставляют ли они вас действовать в соответствии с определённой чертой характера. Например, если вы думаете, что «люди заботятся только о себе», то, скорее всего, будете вести себя оборонительно по отношению к другим.

Второй компонент изменений — поведенческий. Вам нужно осознать, как вы действуете сейчас, и проверить реакцию других людей на ваше новое поведение. К примеру, если вы относитесь к другим оборонительно, то, скорее всего, они будут реагировать на вас негативно. Вместо этого попробуйте быть более открытым с окружающими и посмотрите, изменит ли это отношение к вам собеседников.

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