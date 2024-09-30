Психотерапевт дал советы новичкам на секс-вечеринках

Сексолог и психотерапевт Сильва Невес рассказал, что к походам на секс-вечеринки нужно тщательного готовиться. В авторской колонке для Women`s Health эксперт дал советы желающим посетить подобные мероприятия новичкам.

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В первую очередь Невес порекомендовал «провести расследование», то есть убедиться, что будущая вечеринка точно будет отвечать желаниям и потребностям.

«Некоторые вечеринки популярны среди людей определенного возраста, поэтому лучше позвонить в клуб и спросить о постоянной клиентуре. Кроме того, в каждом заведении есть особые требования к таким мероприятиям, о них тоже следует разузнать заранее», — рекомендовал психотерапевт.

Важно, по его мнению, позаботиться и о безопасном сексе. Все клубы предоставляют презервативы и смазки на секс-вечеринках, и все же лучше отправляться туда со своими средствами контрацепции, считает Невес. Также через некоторое время после вечеринки важно пройти обследование на венерические заболевания, продолжил он.

На секс-вечеринке нужно четко определить, что вам комфортно, а что — нет. Заранее подумайте, чего вы хотите от этого опыта. Хотите ли вы прийти, посмотреть, как другие занимаются сексом, или, может быть, сами немного поцеловаться? Хотите ли вы принять участие в более откровенном сексуальном эксперименте? Если да, то в каком именно? Сильва Невес психотерапевт

Эксперт подчеркнул, что посещение секс-вечеринки не означает, что кто-то может прикасаться к другому человеку без его согласия. Нормально говорить «нет» кому угодно, отклонять предложения и просто уходить. Прежде чем вступать в сексуальные отношения с кем-либо, необходимо сообщить о границах допустимого.

«Прежде чем дотронуться до другого человека, спросите разрешения. Не вмешивайтесь в чужую игру, если вас не пригласили. Не снимайте видео и не фотографируйте, так как это вторжение в частную жизнь других людей. В большинстве клубов есть протоколы, касающиеся проноса устройств на вечеринки», — заключил Невес.

Ранее Сильва Невес предупредил о трудностях, которые могут возникнуть в полиаморных отношениях. Он пояснил, что при выборе подобного типа отношений нужно вести дневник, чтобы не запутаться в партнерах.