Перечислены способы забыть бывшего партнера

© Вечерняя Москва

Чувство по отношению к бывшим партнерам могут приносить много страданий и мешать строить новые отношения. Об этом сообщили психолог Мария Кордон и эксперт по сексу и отношениям Кэролайн Уэст.

— Если хотите поговорить с бывшим, напишите кому-нибудь другому, — рассказала Кордон.

По ее словам, убрать чувства сразу невозможно. В первую очередь нужно отгородить себя от привычной модели поведения и заменить привычные действия на новые. При желании увидеть бывшего любовника лучше заняться любимым хобби или спортом. Уэст подчеркнула, что для проживания тяжелых состояний нужно избавиться от всех вещей, которые напоминают о чувствах. Такие меры необходимы, чтобы провести черту между прошлым и будущим, пишет Glamour.

Ранее стало известно, что круглые даты возраста могут являться причиной измен. Ученые пришли к выводу, что мужчины чаще всего заводят отношения на стороне в 25–30 лет, а женщины — в 30–35 лет. Новые любовные связи помогают справиться с мыслью о приближении старости. О том, действительно ли круглые даты возраста провоцируют измены рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».