Как поставить моббера на место и сохранить лицо

Он добавил, что моббинг бывает горизонтальным — со стороны коллег, и вертикальным — от начальства. Попытки босса выжить неугодного сотрудника обычно связаны со страхом, а коллектив устраивает выволочку по разным причинам.

© runews24.ru

Например, если в бухгалтерии принято обсуждать коллег, а новенькая отказывается, негатив обрушивается на неё, подчеркнул эксперт в беседе с Life.ru.

Цель моббинга — вывести человека из эмоционального равновесия через критику, бойкоты, насмешки, придирки и слухи. В зоне риска люди с кризисом среднего возраста, отметил Самбурский.

Психолог выделил три способа избавиться от злопыхателей и сохранить достоинство. Можно попытаться противостоять травле, оценив свои силы. Эффективно тушить моббинг, объясняя агрессору, что его цели очевидны. Важно говорить уверенно и доброжелательно, не опускаясь до его уровня. Наконец, можно покинуть токсичный коллектив.

«Увольнение может казаться проигрышем, но в половине случаев это лучший выбор. Посчитайте, сколько сил отнимает противостояние травле, и направьте энергию в мирное русло. Начните жить для себя, и ваши враги расстроятся, увидев ваши успехи», — заключил Самбурский.

Ранее сообщалось, что работодатели стали чаще рассматривать кандидатов 50+, а также стало известно о трендовых профессиях на удаленке.