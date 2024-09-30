Как перестать откладывать дела на потом

Эксперт Мощагина: прокрастинация возникает из-за перфекционизма и страха провала. Большинство россиян (61%) отвлекаются на работе на посторонние дела, показало совместное исследование «Работа.ру» и «СберЗдоровье». Привычка откладывать важное на потом выходит боком. Работники вынуждены задерживаться (17%), приходить пораньше (12%) или доделывать дела в выходные (5%). Если вы в их числе, эти советы для вас.

Чем прокрастинация отличается от лени

Прокрастинация — это не лень, сказала «Секрету» руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям сервиса «Работа.ру» Татьяна Мощагина.

Лень — это когда у человека нет возможности что-то делать, а прокрастинация — это когда он не хочет приступать к какому-то делу.

Другими словами, он бессознательно выбирает немедленное вознаграждение в ущерб потенциальным наградам в будущем, объяснила эксперт.

Почему мы откладываем дела на потом

Человек может избегать работы по разным причинам. Например, из-за:

низкой самооценки;

повышенной тревожности;

перфекционизма;

страха неудачи;

излишней многозадачности.

Как побороть прокрастинацию

Просто перестать отвлекаться не получится.

«Для того чтобы справиться с прокрастинацией, нельзя просто отказаться от привычных вам отвлекающих факторов, разум сразу же заместит этот формат прокрастинации чем-то новым», — предупредила Мощагина.

Вот что может помочь:

Разбейте глобальные задачи на отдельные этапы. Это поможет лучше понять реальные масштабы работы и побороть страх перед слишком большими объёмами.

Выделите наиболее приоритетную работу. Это позволит не тратить время на менее важные задачи, и вам перестанет казаться, что вы работаете впустую.

Укрепить психологическое состояние поможет работа с психологом, добавила Мощагина в беседе с «Секретом». Тем более сегодня многие компании включают такой пункт в ДМС.