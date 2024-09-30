Как не дать коллегам себя возненавидеть: забудьте эти четыре фразы

Психолог Уэст перечислила фразы, которые не стоит говорить коллегам. Атмосфера в коллективе — один из важных нюансов любой работы. Если отношения с коллегами напряжённые, это неизбежно скажется на работоспособности и может даже привести к увольнению. Но иногда можно даже не заметить, как вы собственными руками все портите. Например, есть стоп-фразы, которые лучше убрать из своего офисного лексикона.

Что не стоит говорить коллегам

1. «Мне жаль, что ты так думаешь»

Вам кажется, что такими словами вы выражаете заботу о чувствах собеседника. На самом деле эта фраза никак не сигнализирует, что вы готовы войти в положение другого, объяснила психолог Тэсса Уэст.

2. «Мы уже пробовали это сделать, и это не сработало»

Не стоит зарубать на корню предложения менее опытных коллег. Лучше объясните, почему такое предложение не сработало в прошлом. Возможно, вместе получится придумать новый ход, посоветовала эксперт.

3. «Поработаешь с моё — поймёшь»

Если коллега младше вас, это не значит, что его знания менее ценные и значимые. Впрочем, это работает и в обратную сторону. Если вы молоды и полны энтузиазма, это не значит, что старшие коллеги более отсталые.

4. «Я всё сделаю сам»

Забирая всю ответственность себе, вы, с одной стороны, можете стать героем среди коллег. С другой — они могут решить, что вы не верите в их способности. Да и вообще умение делегировать — важный навык для успешной работы, сказала психолог порталу HuffPost.

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