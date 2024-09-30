Опрос показал, как осенью изменились привычки жителей России

Почти треть россиян (29%) обычно подводит итоги лета и готовится к осеннему сезону. По мнению опрошенных, лучше всего атмосферу создают горячий чай, кофе или какао (58%), уютный плед (48%) и теплая одежда (43%). Это показало исследование Fix Price и РОМИР, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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В топ-5 атрибутов также вошли декор в осенних цветах и оттенках (24%) и ароматические свечи (18%). Интересно и распределение по регионам — у жителей Южного федерального округа осень ассоциируется с теплой домашней одеждой (54%), у жителей Москвы и Санкт-Петербурга — с горячими напитками — по 54%.

Как показали результаты опроса, меняются в осеннее время и привычки россиян. Выяснилось, что почти треть опрошенных (32%) осенью чаще смотрит ТВ и другой видеоконтент. Пересматривают любимые фильмы и сериалы 25% респондентов, 24% чаще ходят в гости или сами приглашают к себе гостей, 22% чаще занимаются кулинарией, а 21% чаще посещают культурные мероприятия.

Любимым осенним занятием жителей страны стало проведение времени с близкими, так ответили 30% опрошенных. Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет фотографирует природу в осенний период (21%), а старшее поколение от 55 до 64 лет занимается приготовлением заготовок на зиму (27%).

Опрос также показал, как меняется покупательское поведение россиян в осенний период. 58% опрошенных выбирают сезонные овощи и фрукты, 28% чаще покупают чай и кофе, а 19% — снеки и сладости. Средства по уходу за собой приобретают 16% россиян, а домашнюю одежду и товары для дома, декор и аксессуары выбирают 15% респондентов.

При этом молодежь от 18 до 24 лет активнее закупается сладостями и снеками (31%), молодые люди от 25 до 34 лет увеличивают покупки кофе и чая (32%), а россияне от 55 до 64 лет — овощей и фруктов (71%).