Эксперт развеяла миф об «одних маньяках» на сайтах знакомств

Такими сервисами пользуются многие люди.

С момента начала переписки до первого телефонного разговора должно пройти не более двух суток.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Очень часто слышу, что на сайтах знакомств одни маньяки, но это не так. Главная суть в том, что там находятся все те же люди, которые нас окружают. Просто у такого в интернете есть одна особенность. Так как там человек чувствует себя в безопасности, то все его теневые стороны проявляются мгновенно. Если при встрече оффлайн, чтобы понять его особенности, вам потребуется несколько месяцев, то в интернете вы поймёте это за несколько часов. Когда люди начинают там общаться, они этого не учитывают. Там никто не церемонится. Единственная цель такого знакомства — это довести пару до первой оффлайн встречи. С момента начала переписки и до первого контакта по телефону должны пройти сутки или двое, не больше. Если вы общаетесь неделю или две, то это уже вряд ли к чему-то приведёт».

Сегодня Виталий Милонов призвал отправлять в военкомат мужчин, пользующихся приложениями для секс-знакомств. Их можно вычислять по «следам в сети». Такое мнение зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства выразил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Парламентарий добавил, что работодателям стоит обратиться к помощи психологов для выявления сотрудников с подобными увлечениями.