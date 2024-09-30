Психолог прокомментировала главные стереотипы о зумерах

Сейчас очень много ведется разговоров об отличии поколения зумеров (те, кто родился в период с 1997 по 2012 год) от старших поколений. Одни считают их более творческими и открытыми ко всему новому. Другие наоборот уверены, что зумеры — это неженки, требующие к себе особого отношения. Где же правда? И что из распространённых представлений соответствует реальности, а что нет?

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Разбираемся в главных стереотипах о зумерах и миллениалах вместе с нижегородским психологом Марией Поповой.

Сытые и довольные

– Стереотип 1: Поколение зумеров формировалось в сытости и относительном комфорте. Это делает их смелее, но и более капризными, оторванными от реальности. Это мешает им добиться успехов.

– Если говорить про комфорт жизни и сравнивать жизнь молодого поколения и наших бабушек, то да, условно комфорта стало больше. Но это условно. Я вижу много людей старшего поколения, которые тоже жили, родились и развивались в комфорте. Иногда я читаю что-то про зумеров и думаю – это всё про меня.

Если в целом говорить про тех, кто рос в комфорте, то, с одной стороны, есть люди, которым чувство комфорта дает установку: «Всё возможно, я в этой жизни могу многого добиться, и для меня все двери открыты». Человек эмоционально стабилен, у него позитивные родители, он воспринимает свое будущее как светлое. У него есть некое пророчество относительно себя, что у него всё получится, и у него нет ограничений в том, чего он может хотеть. Поколение зумеров выросло в комфорте, и в эмоциональном плане тоже, поэтому они знают, что в будущем у них всё будет отлично.

С одной стороны зумерам легче, потому что есть ощущения открытых дверей, возможностей, но, с другой стороны, в теплом пушистом одеяле формируется нереалистичное представление о том, сколько усилий нужно приложить, чтобы вообще-то занять какое-то место в жизни.

Работа не волк

– Стереотип 2: Зумеры не могут найти работу, так как их постоянно не устраивают вакансии – то слишком маленькая зарплата, то офис не красивый, то атмосфера в коллективе не та. Многие мечтают стать блогером, поскольку в их представлении это гарантирует высокий доход при минимуме затрат.

– Есть ожидания, что моя жизнь и работа – это приятный проект. То есть комфорт даёт нереалистичное представление о том, как вообще в этой жизни зарабатываются деньги. У меня есть клиентский опыт – пришла мама и говорит, что её дочь отказывается поступать в ВУЗ, сдавать нормально ЕГЭ. Она хочет стать блогером. Но у нее нет пока ни идеи продукта, не снято ни одно видео, у нее не сделан ни один шаг, но человек абсолютно уверен, что она станет блогером. В этом есть некая оторванность от жизни. Представление, что не нужно сидеть сто часов для того, чтобы вообще в профессии как-то состояться.

И действительно, многим хочется быть блогером: «Я буду зарабатывать много денег, в офис я не пойду, я креативная личность». Действительно есть такой тренд. Например, я знаю случаи, когда человек 99-го года рождения приходил на хорошую должность, например, менеджер по продажам, с хорошем зарплатой, но говорил: «Вы мне не подходите, потому что у вас не стильный офис, и у вас плохая кофемашина». И такое говорят на полном серьезе. Может быть, это и отговорка, но работодатель был в шоке.

Деньги не пахнут

– Стереотип 3: Зумерам свойственна завышенная оценка собственной значимости и ценности. Они с самого начала просят неоправданно большие зарплаты около 90 тысяч рублей сразу после выпуска из универа, не имея опыта работы.

– Это частный случай. Но и правда, возникает такое ощущение, что есть некая доля нереалистичного нарциссизма по отношению к себе. Раньше была концепция, что дети должны расти в спартанских условиях – их не надо баловать, брать на руки, даже если они плачут. Моего брата в 8 месяцев отдали в ясли, это было очень популярно, но это же ужас.

Сейчас другой подход – ребёнок хрустальная ваза, нужно его хвалить, качать до 20 лет на ручках. Родители стараются максимально не травмировать ребенка, но вообще-то жизнь травмирует ребенка в принципе. У моей подруги бизнес и она жалуется, что не может найти молодого сотрудника на хорошую должность – респонденты приходят в 18 лет и просят: «Дайте мне гибкий график, хорошую кофе-машину, коллаборации командные, но зарплата мне нужна, как будто я уже здесь 5 лет работаю».

Токсичная среда

– Стереотип 4: Зумеры очень остро реагируют на всё, что связано с личными границами. Они не считают себя обязанными помогать, если им это некомфортно и неудобно. Это касается и переработок. Также они против «токсичности» в отношениях и очень болезненно реагируют, если кто-то ведет себя по отношению к ним не так, как им бы хотелось.

– Это поколение остро относится к старым методам воспитания. Когда бабушка зумера говорит ему: «Езжай в мой сад, копай картошку», у него шары выкатываются. Говорят: «Чего? Какой сад? Картошка? Это зачем? Это кому все нужно?» Они уже не готовы жить по советской модели воспитания в семье.

Лозунги про границы и все такое работают на индивидуализацию. Пафосно сказать, почувствовать себя отдельным от других. Это как раз потребность, характерная для возраста, когда человек еще с родителями, он левой ногой еще зависит вообще-то от своих семей. Он, вероятно, не зарабатывает сам, скорее всего, у него призрачное пока будущее, у него нет особо понимания, как он будет в этом мире отдельно существовать.

Тема токсичности, на мой взгляд, временный хайп, так как в интернете раздули всю эту терминологию. Это больше история соцсетей.

Из опыта могу сказать, что зумеры очень трепетно относятся к балансу «работа-жизнь». Если работодатель просит остаться, например, поработать сверхурочно, наше поколение в большинстве скажет: «Ну ладно, это общее дело, хорошо, все останемся». А зумер скажет: «Нет, извините. У меня планы, я не готов». Им нужно свое личное пространство, время для своих интересов, для общения с друзьями, для соцсетей и так далее.

– Стереотип 5: Люди старшего поколения руководствуются тем, что есть общее дело, есть некий долг перед другими. А зумеры больше опираются на «я хочу», «мне хочется».

– Я бы согласилась, что такой тренд есть. Выбор строится от идеи жизненного комфорта. Чтобы было время на себя, чтобы не сильно напрягали, чтобы было вкусно, красиво. Но это скорее стереотип.

Я знаю девочек поколения зумеров, которые родились в многодетной семье. Какое там хочу? Ты с пятого класса работаешь и никто не спросит, что ты там хочешь. Есть и зумеры, которые росли в благополучных семьях и они будут говорить: «Это мне подходит, а это мне не подходит». Но это нормальное отношение, что вы можете и должны себя уважать, идет от родителей. Поэтому подход про «хочу» и «должен», на мой взгляд, связан не с теорией поколения, а со средой семейной.

Глотая пилюли

– Стереотип 6: Зумеры чаще всего жалуются на выгорание, депрессию. Многие употребляют антидепрессанты, чтобы почувствовать себя лучше. В то время, как их родители и большие проблемы переносили спокойней. А уж об андидепрессантах и вовсе не задумывались.

– Насчет антидепрессантов подписываюсь под каждым словом. Я была просто в шоке. У меня есть несколько клиентов из фармацевтической компании, молодые ребята, которые говорят, что у них весь офис на антидепрессантах. Говорят: «Мой начальник, коллеги пьют, но я пока решил на химозу не садиться». И это так легко, как будто он говорит, что съел бутерброд утром.

Для меня это, и правда, ощущается, как какой-то просто другой способ мышления, саморегуляция. В нашем поколении точно не это первое придет в голову. Скорее мы пойдем к друзьям пить вино, чем возьмемся за антидепрессанты. И вот здесь у меня ощущение, что есть разница в поколениях, правда. Человек сам себя успокаивает. И легкое отношение к антидепрессантам реально существует.

По поводу выгорания, могу в целом сказать, что сейчас у любого поколения тема одна – очень много тревоги. Панические атаки, неуверенность в будущем, острое переживание, что окна возможностей закрылись – с этим приходит большинство клиентов. Вот тут и возникает диссонанс между ожиданиями, что всё возможно, и реальностью.