Опрос: большинство жителей России чувствуют хандру осенью

Хандру с наступлением осени ощущают 26% россиян. Еще 29% начнут чувствовать ее с приходом холодов. Не замечают у себя признаков хандры с приходом осени 29% респондентов, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующее исследование.

Половина опрошенных называют главным симптомом осенней хандры снижение энергии и мотивации. Еще у 32% появляется сонливость, апатия, работается с трудом. У 10% респондентов заметно снижается концентрация, становится трудно сосредоточиться на задачах. Практически не ощущают изменений в работе и настроении 11% участников опроса.

Не стоит ждать, пока осенняя хандра пройдет сама, процесс может затянуться. При первых симптомах следует обратиться за рекомендацией к специалисту, врачу или фармацевту, который поможет подобрать витамины и минералы. Прежде всего речь про витамин D, осенью часто наблюдается нехватка данного витамина, что является одной из причин возникновения депрессии. Также стоит отметить БАДы, в состав которых входит 5-HTP (гидрокситриптофан) — аминокислота, которую часто называют натуральным антидепрессантом. 5-HTP нормализует настроение и биоритмы, помогает справиться со стрессом, способствует улучшению работоспособности и памяти. Наконец, магний также помогает организму эффективно справляться со стрессом, успокаивает нервы, способствует быстрому и комфортному засыпанию, — рассказала директор Московского региона «Сбер Еаптеки» Алла Сапронова.

В осенний период необходимо быть осторожными, чтобы избежать хандры. Казанские психологи рассказали, как с ней справиться.