Невролог дала советы, как не впасть в меланхолию осенью

Чтобы не впасть в меланхолию осенью, нужно заниматься спортом, соблюдать режим сна и правильно питаться, рассказала «МК в Мурманске» невролог Елена Мирошник. По ее словам, это поможет улучшить и физическое, и душевное состояние.

Эксперт объяснила, что если мало спать, могут ухудшиться симптомы тревожности и депрессии. Также отсутствие физической нагрузки приводит к снижению выработки эндорфинов. В рацион рекомендуется добавить пищу, которая богата витаминами B и магнием. Такое питание будет поддерживать нервную систему.

Кроме того, можно завести дневник эмоций, чтобы справиться с состоянием тревоги, добавила невролог. В такой блокнот нужно выписывать свои чувства и мысли, заключила Мирошник.

Ранее психолог Андрей Миронов рассказал, что от осенней хандры помогают прогулки на свежем воздухе и общение с близкими. По его словам, часто плохое настроение и апатия в холодное время года через какое-то время проходят сами по себе. Психолог отметил, что исправить эмоциональный фон осенью помогут прогулки, особенно при солнечном свете, включение дома света спектра, который будет больше походить на солнечный, больше общаться с близкими и посвящать время своим увлечениям.