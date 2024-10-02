Эксперт рассказал, как лучше всего снять стресс женщине

Чтобы снять стресс, женщинам стоит хорошо поплакать, посоветовала психолог Евгения Бородина. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что вопреки распространившейся в обществе установке плач — эффективный способ справиться с большим количеством эмоций. По ее словам, важно выбрать для этого занятия комфортные условия.

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«С одной стороны, очевидный способ, потому что каждый испытывал желание заплакать, когда стресс достигал высокой степени. С другой стороны, до сих пор в разных формулировках существует установка в обществе, что нельзя плакать. Поэтому расплакаться на работе может быть не самым лучшим решением. На самом деле плач — эффективный способ снять стресс и справиться с большим количеством эмоций», — пояснила психолог.

Бородина уточнила, что вернуть душевное равновесие можно, выписав или проговорив все свои мысли и чувства. По ее словам, для этого можно воспользоваться заметками на телефоне или диктофоном. Специалист отметила, что важно не пытаться создать структуру — можно использовать любые формулировки.

«Можно дать выход эмоциям через тело. Нет необходимости бить посуду. Экологичным и безопасным вариантом будет любая физическая активность: бег, прыжки, отжимания. А на рабочем месте поможет кистевой эспандер», — добавила Бородина.

Невролог Екатерина Демьяновская ранее рассказала, что постоянная усталость днем может быть последствием таких серьезных заболеваний психики, как депрессия, посттравматический стрессовый синдром, биполярное или тревожное расстройство. По ее словам, этот симптом ни в коем случае нельзя игнорировать.