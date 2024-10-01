Психолог напомнила о важности поддержки пожилых людей

Международный день пожилых людей ежегодно отмечается 1 октября во многих странах мира. Его главная цель - привлечение внимание к потребностям и проблемам старшего поколения, которому не всегда легко адаптироваться к быстро меняющейся реальности. Пенсионеры зачастую становятся жертвами телефонных мошенников, страдают из-за отсутствия доступной инфраструктуры, выпадают из социума по причине ухода с любимой работы или отсутствия близких и друзей рядом. А ведь в любом возрасте и при любом состоянии здоровья человеку необходима поддержка, понимание и комфорт.

© Вести Подмосковья

В начале 2024 года вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в России проживает 34,5 млн граждан старше 60 лет. К 2030 году их количество возрастет предварительно на 2 млн. Продолжительность жизни в целом увеличивается. По данным Росстата, на начало текущего года она составляла 73,5. Также в нашей стране стало больше врачей-гериатров - медицинских специалистов, занимающихся вопросами здоровья пожилых людей. В 2017 году их насчитывалось 200, теперь - 1,7 тысячи.

В этом году в бюджете Подмосковья предусмотрели свыше 15 млрд рублей на доплату к пенсии. В регионе почти на 6% увеличился прожиточный минимум пенсионера, достигнув 15 735 рублей. По поручению губернатора Андрея Воробьева неработающим пенсионерам в возрасте 65+, проживающим в Московской области более 10 лет, положена ежемесячная доплата до 18 тысяч рублей. Важное условие - человек живет один или с супругом-пенсионером, ребенком до 18 лет или взрослым ребенком с инвалидностью, установленной до совершеннолетия.

«Такие перемены, как выход на пенсию, утрата близких, изменения в здоровье и уменьшение физической активности способны вызвать чувство одиночества и изоляции. Пожилым людям особенно важно регулярное приятное общение. Социальная активность позволяет бороться с тревогой - разговоры и совместное времяпрепровождение дают ощущение безопасности и стабильности. Кроме того, общение с друзьями и родственниками помогает чувствовать себя включенным в общественную жизнь. Также поддержание социальных связей дает возможность сохранить когнитивные функции: беседы, обмен мнениями и обсуждения стимулируют мозг, поддерживают его в тонусе, снижают риск деменции и болезни Альцгеймера», - рассказала изданию «Вести Подмосковья» клинический психолог сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Виктория Кондрашина.

Пожилые люди, проживающие вместе с детьми и внуками или относительно недалеко от них, иногда все равно ощущают себя заброшенными. В силу возрастных изменений не получается сохранять активность и принимать участие в жизни семьи наравне с молодым поколением. Чтобы помочь пожилому родственнику чувствовать свою значимость, следует уделять ему особое внимание.

«Стоит посильно вовлечь человека в бытовые задачи - даже небольшие дела дадут ощущение важности и нужности. Например, можно попросить бабушку или дедушку помочь с приготовлением обеда, сортировкой фотографий, поливом цветов. Здесь целью является не скорость выполнения задачи, а поддержание самооценки. Пожилых людей можно вовлекать в обсуждения и принимать во внимание их советы, даже если не планируется беспрекословно следовать рекомендациям. Важно, чтобы человек почувствовать, что близкие ценят его мнение. Если у пожилого родственника есть хобби, стоит максимально поощрять его - помогать с покупкой необходимых материалов или организовывать встречи с единомышленниками», - посоветовала психолог Кондрашина. Она также напомнила, что пожилым людям важны традиции и стабильность, поэтому рекомендуется создать в семье совместные ритуалы (регулярные воскресные ужины, поездки на дачу).

Не всегда удается наладить комфортный контакт с пожилым родственником. Например, иногда старшее поколение пытается полностью контролировать жизнь взрослых детей и внуков, что доставляет множество неудобств в плане сепарации и развития самостоятельности. Бабушки и дедушки нередко становятся очень обидчивыми и раздражительными, даже если раньше за ними такого не замечалось.

«К сожалению, подобные перемены являются нормой. Часто пожилые люди выражают недовольство не потому, что действительно хотят задеть, а потому что сами испытывают внутренние конфликты. Эмоциональные всплески стоит воспринимать как результат их внутренних переживаний, а не как желание поссориться с детьми и внуками. Фундамент теплых отношений с пенсионерами базируется на понимании, принятии и знании. Необходимо понимать их чувства, принимать перемены в состоянии и быть в курсе влияния возрастных изменений. Люди преклонного возраста повторяют одни и те же истории, жалобы и недовольства. Бывает трудно слушать их раз за разом, не реагировать и не раздражаться. В таких ситуациях можно применять метод валидации: даже если мы не согласны с говорящим, лучше не спорить, а постараться переключить его на что-то другое», - отметила психолог Кондрашова.

Она также подчеркнула, что если пожилой человек начинает злиться, лучше не проявлять агрессию в ответ, а переждать эту волну. Если он старается излишне контролировать и опекать, прежде всего стоит открыто поговорить и объяснить, что гиперопека мешает.

«Одна из причин перемен в поведении - развитие деменции. Человек с этим недугом может стать агрессивным и чрезмерно эмоциональным, начать прятать вещи и совершать повторяющиеся действия. Люди с деменцией ведут себя так непреднамеренно, они просто неспособны контролировать свое состояние из-за нарушений в работе мозга. Мы не в силах остановить возрастные изменения, но можем адаптировать свое поведение, чтобы общение с пожилыми родственниками стало комфортнее для обеих сторон», - заключила собеседница издания.

Подмосковные пенсионеры могут найти себе занятие по душе в клубах «Активного долголетия», библиотеках и культурных центрах. Для пожилых людей работают шахматные секции и творческие студии, проводятся занятия по скандинавской ходьбе и лечебной физкультуре. Молодые жители региона при желании могут помочь пожилым гражданам, живущим в интернатах и домах престарелых. Существуют разные волонтерские объединения, участники которых ездят к бабушкам и дедушкам с концертами и мастер-классами, возят им книги. Кроме того, у некоторых волонтерских организаций предусмотрены акции по поздравлению подопечных домов престарелых с праздниками - можно отправить письмо или открытку с теплыми словами.