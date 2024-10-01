Сомнолог прокомментировал тренд на пеленание перед сном

Кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин объяснил, что эта практика известна как терапия объятиями и связана с нарушениями сна, психикой и эмоциональной регуляцией.

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Он добавил в беседе с aif.ru, что контакт с кожей и поверхностью влияет на стиль привязанности, безопасность, защищенность, регулирование тревоги и беспокойства. Такое состояние называют сенсорной депривацией и сенсорными мешками.

Эксперт отметил, что сенсорные мешки пришли из терапии аутического спектра, детской психологии и психиатрии. Они создают эффект пеленания, поглаживания, стеснения, что связано с базовым доверием и материнской заботой. Мешки снижают внешние стимулы, которые приводят к мобилизации нервной системы, показывая ей безопасность и уют.

Но важно понимать, что это не норма, а сбой в эмоциональной регуляции и тревожные расстройства. Также это указывает на отсутствие навыков саморегуляции и переходных объектов. В раннем возрасте это полезно, но во взрослом — признак психопатологии, заключил Мелехин.

Ранее сообщалось, что недосып напрямую влияет на работу мозга в долгосрочной перспективе, а сомнолог Кутузов предупредил, что хронический недосып ведет к проблемам с ЖКТ.