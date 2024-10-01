Почему некоторых женщин «тянет» к женатым мужчинам

Девушки нередко руководствуются желанием отомстить и самоутвердиться.

Также вероятен сценарий, при котором такой партнёр воспринимается как «папочка», проявляющий щедрость и заботу. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Если вас тянет к женатым, то там может работать несколько вариантов. Первое: вам очень нравится мстить какой-то потенциальной женщине. Вы чувствуете себя лучше той. Он выбирает не ту, а вас, и вы при этом как бы в лице этой женщины кому-то мстите. Этой женщиной может быть ваша мама, сестра, какая-то подруга, которая всю жизнь вас где-то в школе гнобила или когда-нибудь. Вы таким образом самоутверждаетесь. Второй вариант: женатый мужчина никогда полностью не сможет прийти на вашу территорию. Он в определённой степени безопасен, то есть вы с ним встречаетесь, но как бы всё время имеете дело с лучшей версией его. Он, приходя к вам на свидание, оставляет где-то там всё остальное, своей жене, своей семье. Третий вариант: вам просто удобно, потому что женатые мужчины в благодарность за то, что с ними готовы длительно встречаться, очень щедрые, могут быть очень заботливыми. Они выполняют функцию папочки».

Ранее психолог развеяла миф об «одних маньяках» на сайтах знакомств. Такими сервисами пользуются многие люди. С момента начала переписки до первого телефонного разговора должно пройти не более двух суток. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.