Психолог рассказала, что делать при усталости в отношениях

Чтобы преодолеть усталость в отношениях, необходимо открыто поговорить с партнером о своих желаниях и дальнейших совместных целях, заявила психотерапевт и преподаватель международного онлайн-института Smart Мария Медведева. Ее слова приводит «Газета.Ru».

При этом она подчеркнула, что преодоление этой усталости в отношениях часто бессмысленная затея, так как обычно устает только один партнер, другого в этот момент все устраивает.

По ее словам, легче такие кризисы предотвращать, интересуясь жизнью партнера, давая себе отдых и периодически «сверяя часы».

При этом психолог отметила, что иногда легче с благодарностью оставить отношения в прошлом, чем пытаться бесконечно реанимировать их.

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