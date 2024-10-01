Психолог: социальные связи помогают сохранить ментальное здоровье

Клинический психолог сети пансионатов для пожилых людей «Тёплые беседы» Виктория Кондрашина рассказала, что регулярное общение крайне важно для пожилых людей.

«Социальная активность позволяет бороться с тревогой — разговоры и совместное времяпрепровождение дают ощущение безопасности и стабильности», — объяснила она в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Также, по её словам, поддержание социальных связей способствует сохранению когнитивных функций, стимулирует мозг, поддерживая его в тонусе, снижает вероятность деменции и болезни Альцгеймера.

Она посоветовала уделять пожилым родственникам особое внимание, чтобы они чувствовали свою значимость и вовлечённость в семью.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в Международный день пожилого человека, который отмечается 1 октября, рассказал, что столичные власти создают условия, чтобы москвичи старшего поколения могли вести здоровую, активную и насыщенную жизнь.