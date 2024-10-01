Психолог раскрыла, какая несправедливость ждет женщину в отношениях

В серьезных отношениях женщину ждет неравноправие, потому что ей приходится вкладывать в них очень много ресурсов, поделилась с Readovka.News семейный психолог Екатерина Федорова. По ее словам, женщинам стоит хорошо подумать перед тем, как начать встречаться с кем-то.

Психолог отметила, что женщинам приходится одновременно заниматься всеми домашними обязанностями и воспитанием детей, однако при этом она «обязана» оставаться привлекательной, интересной, успешной и иметь подтянутую фигуру.

От мужских обязанностей мужчины активно отлынивают. Редко кому в голову сейчас придет самостоятельно ремонтировать технику, машины, даже гвозди вбивать обычно мужчины уже не обучены, — подчеркнула Федорова.

Она добавила, что женщине нужно сто раз подумать перед тем, как вступать в серьезные отношения. К тому же мужчина может и не предложить вступить в брак даже через некоторое время, потому что холостяцкая жизнь для него намного выгоднее.

Ранее психолог Евгения Бородина рассказала: чтобы снять стресс, женщинам стоит хорошо поплакать. Специалист подчеркнула, что, вопреки распространившейся в обществе установке, плач — эффективный способ справиться с большим количеством эмоций. По ее словам, важно выбрать для этого занятия комфортные условия.