Девушка узнала об измене жениха и оригинально отомстила ему

Девушка узнала, что у жениха был роман с ее подругой, и необычно отомстила ему. Своей историей она поделилась на форуме Reddit.

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По словам девушки, она встречалась с женихом четыре года, последние несколько месяцев они были помолвлены.

«Я просмотрела его телефон и узнала, что у них даже был отдельный чат, меня высмеивали за то, что я не почувствовала измену. Я была в ярости и решила просто исчезнуть из их жизни», — вспомнила она.

На следующий день, когда парень ушел на работу, она собрала все свои вещи, сняла крупную сумму с их общего счета (эти деньги должны были пойти на оплату свадьбы, медового месяца и аренды) и заблокировала жениха, подругу и нескольких общих друзей. Она также сменила номер телефона, вернулась в родной город и отправилась в большое путешествие на три месяца.

Недавно автор поста узнала, что бывший жених и их общие друзья часто пишут ее родственникам. Они спрашивают, как дела у девушки, и упрекают ее в инфантильности.

«Не собираюсь с ними общаться, для меня это закрытый этап моей жизни. Я буквально вообще ничего им не сделала, просто ушла. Они никогда больше не увидят меня и не услышат обо мне, близких я попросила тоже просто заблокировать или игнорировать их», — заключила она.

Комментаторы на форуме поддержали девушку и похвалили за заботу о своем ментальном здоровье.

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