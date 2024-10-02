Выходка любовницы в постели возмутила женатого мужчину

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женатому мужчине, которого возмутила выходка любовницы в постели. Письмо читателя и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

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Мужчина рассказал, что прекратил заниматься сексом с женой из-за ее проблем со здоровьем, и женщина разрешила ему завести любовниц, однако попросила не обсуждать половую жизнь на стороне с ней. Тогда автор письма начал сексуальные отношения с коллегой. Проговорив возможности предотвращения беременности, любовники договорились заниматься только анальным и оральным сексом без презерватива.

«Однако в прошлый раз после продолжительных оральных ласк, она забралась на меня сверху и села на мой член. Вскоре все закончилось сильным взаимным оргазмом. Лишь через некоторое время, когда она от меня оторвалась, я понял, что у нас был вагинальный секс. Я всегда считал, что могу отличить анус от влагалища, но единственный раз, когда это имело значение, я не почувствовал ничего необычного», — посетовал мужчина.

После инцидента любовники поругались: мужчина заявил, что это предательство со стороны партнерши, а она обвинила его в том, что он якобы знал о происходящем и подверг ее риску беременности. В ответ Юзвяк заверил, что произошедшее — не вина мужчины, хотя специалиста и удивила неспособность автора письма отличить анус от вагины.

«Если у вас была договоренность, что секс будет ограничиваться оральным и анальным, на ней лежала обязанность объявить, что в этот день она хочет чего-то другого. Почему она думает, что вы знали, что она делает, если она никогда раньше этого не делала и не подавала подобных сигналов? Похоже, она неспособна принять на себя ответственность», — Рич Юзвяк, секс-коуч.

Коуч порекомендовал мужчине расстаться с коллегой, поскольку она не умеет соблюдать договоренности, а свою проблему обсудить с терапевтом.

Ранее Юзвяк дал совет 45-летнему мужчине, который сделал вазэктомию и стал испытывать трудности с достижением оргазма. Эксперт отметил, что проблема, вероятно, имеет психологическую, а не физиологическую причину.