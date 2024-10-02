Психиатр назвал первые признаки лудомании

Лудомания проявляется полной неуправляемостью, у человека возникает постоянное желание играть, делая рискованные ставки, заявил в беседе с NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, это тяжелая зависимость, приводящая к разорению не просто самого игрока, а всех его родственников, причем с самыми высокими суицидальными рисками.

У человека есть желание постоянно играть, делая рисковые ставки. Абстиненция: если он не может играть, ему становится плохо. Вторая стадия — играть на чужие заемные деньги, которые человек берет в форме кредитов или обманывает людей, одалживает без какой-либо вероятности отдать. Лудомания — тяжелая зависимость, приводящая к разорению не просто самого игрока, а всех его родственников, с самыми высокими суицидальными рисками, — отметил Шуров.

Психиатр добавил, что букмекерские конторы рекламируются практически на всех телевизионных каналах. По его мнению, государство никак это не контролирует.

Это какое-то безумие. Видимо, это кто-то крышует и на этом зарабатывает, но это полный беспредел, — добавил Шуров.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов призвал запретить в России любую рекламу букмекеров. По его словам, людей подсаживают на эмоционально-финансовую зависимость. Он подчеркнул, что лудомания — это заболевание и не просто так в РФ достаточно давно определили специальные игорные зоны.