Психолог перечислила способы побороть осеннюю хандру

Осенью многие люди сталкиваются с апатией и упадком сил, бороться с этим состоянием помогут ароматерапия, хобби и некоторые другие методы, считает медицинский психолог «Европейского медицинского центра» (ЕМС) Валерия Мошняцкая. О них и причинах появления осенней хандры она рассказала «Ленте.ру».

Эксперт заявила, что апатия возникает прежде всего из-за того, что человек вынужден адаптироваться к уменьшению количества солнечного света.

«Плохое настроение осенью — следствие недостатка солнечного света. Это приводит к снижению уровня гормона серотонина, отвечающего за настроение», — объяснила она.

Также, по словам Мошняцкой, это неприятное состояние развивается из-за резкого изменения погоды. Похолодание и частые осадки, провоцируют чувство усталости и сонливости, предупредила она. К тому же осенью, как отметила врач, человек больше времени проводит дома, следствием чего становится недостаток физической активности, который и провоцирует ухудшение настроения.

Для борьбы с апатией психолог предложила попробовать светотерапию. В этом, по ее словам, помогут специальные лампы, имитирующие солнечный свет. Они способствуют повышению уровня серотонина и снижают риск плохого настроения осенью.

«Ароматерапия — еще один вариант борьбы с осенней хандрой. Эфирные масла цитрусовых, лаванды или бергамота и поднимают настроение, и снижают усталость. Также может помочь физическая активность. Главное — заставить себя выйти хотя бы на небольшую прогулку на свежем воздухе, а дальше кислород, смена картинки и минимальная нагрузка сделают свое дело», — Валерия Мошняцкая, медицинский психолог.

Мошняцкая призвала не забывать о хобби и творчестве даже во время осенней хандры. Занятие любимым делом всегда отвлекает от негатива и доставляет порцию положительных эмоций.

В заключение психолог рекомендовала осенью особенно тщательно подходить к планированию рабочих процессов и досуга, поскольку сам процесс составления планов может дать заряд мотивации.

«Осень — хорошая возможность почаще видеться с друзьями и близкими. Такие встречи помогают почувствовать поддержку и заботу, что неизменно способствует прекрасному настроению», — Валерия Мошняцкая, медицинский психолог.

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